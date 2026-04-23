Санаторій «Сонячне Закарпаття» у Закарпатській області

Арештовані активи, пов’язані з колишнім народним депутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком та Федерацією профспілок України, у 2025 році принесли державному бюджету близько 1,86 млн грн. Йдеться про об’єкти санаторно-оздоровчої інфраструктури, які передані в управління АРМА. Про це свідчать дані аналітичної записки Інституту законодавчих ідей.

До аналізованих активів увійшли чотири об’єкти:

санаторії «Поляна» та «Сонячне Закарпаття» у Закарпатській області;

база відпочинку «Бескид» в Івано-Франківській області;

комплекс «Ведмежа діброва» поблизу Мукачева.

Загалом оціночна вартість цих активів перевищує 585 млн грн. Найдорожчим об’єктом є «Ведмежа діброва». Як писав ZAXID.NET, за користування маєтком, який оцінили в 493 млн грн, київська компанія щомісячно має сплачувати 258 тис. грн гарантійного внеску або 72,5% від прибутку від управління, якщо він перевищуватиме цю суму.

Чому до бюджету надійшли лише 2 млн грн

Попри значну капіталізацію активів доходи від їхнього управління залишаються невисокими. У 2025 році санаторій «Поляна» приніс бюджету 647,7 тис. грн, «Сонячне Закарпаття» – 685,1 тис. грн, база «Бескид» – 88,4 тис. грн, а «Ведмежа діброва» – 440 тис. грн.

Аналітики зауважили, що передача активів в управління супроводжувалась низкою складнощів. Зокрема, санаторій «Поляна» вдалося передати управителю лише з четвертої спроби через відхилення пропозицій та оскарження результатів конкурсів у системі Prozorro.

Загалом рівень конкуренції під час відбору управителів був низьким. У більшості випадків в аукціонах брали участь лише один або два учасники, а подекуди торги взагалі не відбувалися. Частину пропозицій відхиляли через «аномально низьку ціну», що, за оцінками експертів, може свідчити про формальний характер участі без реальної економічної моделі.

Окремо у звіті звернули увагу на управителів активів. Так, два санаторії перебувають під управлінням однієї компанії – ТОВ «Інвестиційна компанія ТВК». Розмір її винагороди коливається в межах від 1% до 27,5% доходу. Водночас управителем комплексу «Ведмежа діброва» зазначено ТОВ «АВГМ-Груп», яке, за даними аналітиків, не має очевидного досвіду у сфері готельно-оздоровчих послуг. Власником ТОВ «АВГМ-Груп», за даними YouControl, є Михайло Остриков.

Додатково ускладнюють ефективне управління активами й судові процеси, адже майно фігурує у кількох кримінальних провадженнях, які стосуються імовірного незаконного відчуження державного майна та підозр у фінансуванні дій держави-агресора. Аналітики кажуть, це створює правову невизначеність і впливає на стабільність управління, оскільки частина активів може перебувати в різних процесуальних статусах.

В АРМА повідомили, що за результатами останніх перевірок управління активами «Поляна», «Сонячне Закарпаття» та «Ведмежа діброва» загалом відповідає умовам договорів. Лише у випадку бази «Бескид» виявили невиконання вимог зі страхування активу, інші ж зобов’язання управителі здебільшого виконують відповідно до умов договорів.

Також у звіті вказано, що станом на початок 2026 року частина активів не приносить доходу, а ті кошти, що надходять, є нерегулярними і формуються, зокрема, коштом гарантійних платежів.

За словами аналітиків, цей кейс показує типові проблеми управління арештованими активами: низьку конкуренцію серед управителів, затягнуті процедури передачі, вплив судових спорів і невисоку економічну ефективність порівняно з великою вартістю майна.

До слова, АРМА 2 квітня 2026 року повідомило про підготовку до продажу арештованої яхти Royal Romance, пов’язаної з Віктором Медведчуком. Судно перебуває в Хорватії та передане в управління агентству для подальшої реалізації за рішенням українського суду. Наразі триває оцінка активу та підготовка до продажу через публічні процедури, які супроводжуються міжнародною правовою допомогою.