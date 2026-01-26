Завод користувався комунальною землею вул. Шевченка, 327 у Львові

Господарський суд Львівської області скасував договір оренди комунальних ділянок компанії «Бетонбуд», яка досі належить братам скандальних нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака Сергію Медведчуку та Богдану Козаку.

Як вказано в матеріалах справи, у 2020 році Львівська міська рада відвела ТзОВ «Бетонбуд» в оренду на 10 років дві ділянки на 1,02 га та 0,08 га на вул. Шевченка, 327, що на Рясному під промисловість. З березня по червень 2023 року компанія перестала платити за оренду землі й міська рада неодноразово через суд зобов’язувала фірму сплатити борги. Загалом йдеться про майже 833,6 тис. грн.

Через регулярні борги міська рада звернулась в суд із позовом про розірвання договору оренди землі. Компанія щодо дострокового розірвання договору заперечила, зазначаючи, що заборгованість виникла через вплив воєнного стану і повітряні тривоги, які перешкоджають роботі компанії. Крім цього, з травня 2022 року на майно заводу накладений арешт, але, попри це, фірма намагається повернути борги за землю.

Враховуючи обставини справи, суддя Світлана Іванчук розірвала договір оренди землі і повернула ділянку в користування громади. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Бетонбуд» зареєстроване у 2002 році на вул. Городоцькій у Львові та належить братам підсанкційних нардепів-держзрадників Віктора Медведчука та Тараса Козака – Сергію Медведчуку та Богдану Козаку. Компанія орендує в міськради Львова три ділянки під промисловість та має приватизовані 0,76 га біля Городка. Також на компанію записана нерухомість на вул. Шевченка, 327.

У червні 2024 року правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках. За даними слідства, вони використовували підконтрольні підприємства для розкрадання грошей через несплату податків до держбюджету. Наразі обидва фігуранти справи переховуються за кордоном.

Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) на понад 75 млн грн. Потім за матеріалами СБУ та ДБР відбувся перший арешт майна підозрюваних на понад 200 млн грн. Після чого правоохоронці через суди арештували майно та корпоративні права підконтрольних Сергію Медведчуку та Богдану Козаку фірм, серед яких і ТзОВ «Бетонбуд». Наприкінці 2025 року АРМА передало завод «Бетонбуд» в управління ТзОВ «Парктехбуд», що входить до групи компанії львівських забудовників, родини Жуків