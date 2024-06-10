Фірму Медведчука та Козака на Львівщині викрили на несплаті 75 млн грн податків
За даними слідства, гроші йшли на фінансування війни Росії проти України
СБУ та ДБР провели обшуки на підприємстві з виробництва цегли «Керамбуд» на Львівщині, що належить Богданові Козаку та Сергію Медведчуку – братам колишніх нардепів-зрадників Тараса Козака та Віктора Медведчука. Власників та керівників фірми підозрюють в ухиленні від сплати понад 75 млн грн.
«Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років. Мова йде про умисно виведені в тінь мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків», – розповіли в СБУ Львівщини 10 червня.
За даними слідства, ці кошти були спрямовані для фінансування війни Росії проти України.
«Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники схеми ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації», – деталізували в СБУ.
Підозри оголошені власникам фірми, а також директору та бухгалтеру
Ініційована СБУ судово-економічна експертиза підтвердила факти завдання державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.
У результаті Сергію Медведчуку та Богдану Козаку, які переховуються за межами України, заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ).
Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні, додатково кваліфікували як службове підроблення (ч.2 ст. 366 ККУ). Суд обрав директору фірми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн, бухгалтеру – тримання під вартою з альтернативою 6 млн грн застави. Також вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних та їхніх близьких родичів.
За даними ZAXID.NET, кримінальне провадження стосується ТОВ «Керамбуд», яке зареєстроване майже 22 роки тому в селі Галичани поблизу Городка та займається виробництвом цегли, інших будматеріалів, а також добуванням піску, гравію, глини. Директором підприємства є Андрій Полянський. Бенефіціарними власниками фірми є Сергій Медведчук, брат зрадника України Віктора Медведчука, та брат Тараса Козака – Богдан Козак.
За рік до повномасштабного вторгнення сам Тарас Козак виїхав з України, його оголосили у міжнародний розшук та звинуватили у державній зраді. Колишнього народного депутата від ОПЗЖ кума Владіміра Путіна та зрадника України Віктора Медведчука СБУ затримала навесні 2022 року, восени того ж року його обміняли на українських військовополонених. Президент позбавив громадянства України Тараса Козака і Віктора Медведчука.