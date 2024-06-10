СБУ та ДБР провели обшуки на фірмі «Керамбуд»

СБУ та ДБР провели обшуки на підприємстві з виробництва цегли «Керамбуд» на Львівщині, що належить Богданові Козаку та Сергію Медведчуку – братам колишніх нардепів-зрадників Тараса Козака та Віктора Медведчука. Власників та керівників фірми підозрюють в ухиленні від сплати понад 75 млн грн.

«Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років. Мова йде про умисно виведені в тінь мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 млн грн податків», – розповіли в СБУ Львівщини 10 червня.

За даними слідства, ці кошти були спрямовані для фінансування війни Росії проти України.

«Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники схеми ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації», – деталізували в СБУ.

Підозри оголошені власникам фірми, а також директору та бухгалтеру

Ініційована СБУ судово-економічна експертиза підтвердила факти завдання державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.

У результаті Сергію Медведчуку та Богдану Козаку, які переховуються за межами України, заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ).

Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні, додатково кваліфікували як службове підроблення (ч.2 ст. 366 ККУ). Суд обрав директору фірми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн, бухгалтеру – тримання під вартою з альтернативою 6 млн грн застави. Також вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних та їхніх близьких родичів.

За даними ZAXID.NET, кримінальне провадження стосується ТОВ «Керамбуд», яке зареєстроване майже 22 роки тому в селі Галичани поблизу Городка та займається виробництвом цегли, інших будматеріалів, а також добуванням піску, гравію, глини. Директором підприємства є Андрій Полянський. Бенефіціарними власниками фірми є Сергій Медведчук, брат зрадника України Віктора Медведчука, та брат Тараса Козака – Богдан Козак.

За рік до повномасштабного вторгнення сам Тарас Козак виїхав з України, його оголосили у міжнародний розшук та звинуватили у державній зраді. Колишнього народного депутата від ОПЗЖ кума Владіміра Путіна та зрадника України Віктора Медведчука СБУ затримала навесні 2022 року, восени того ж року його обміняли на українських військовополонених. Президент позбавив громадянства України Тараса Козака і Віктора Медведчука.