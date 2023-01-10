Віктора Медведчука та Тараса Козака звинувачують у держзраді

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. Про це у вечірньому відеозверненні 10 січня повідомив президент.

За словами президента, він вирішив припинити громадянство відповідно до положень Конституції та на підставі матеріалів, які підготували Служба безпеки та Державна міграційна служба.

«Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення», – сказав президент.

Згодом їх також планують позбавити мандатів народних депутатів. Усі вони народні депутати від забороненої «Опозиційної платформи – за життя».

Тарас Козак втік у Росію ще до початку війни, на нього завели кримінальну справу через держзраду.

Віктор Медведчук невдовзі після повномасштабного вторгнення намагався покинути Україну, однак його затримали українські правоохоронці за підозрою у держзраді. Згодом його обміняли на 200 полонених українських захисників.

Андрія Деркача СБУ підозрює у керуванні агентурною мережею генштабу Росії, яка повинна була допомагати окупантам захопити країну. У США вважають, що нардеп більше 10 років був активним російським агентом.

Рената Кузьміна також підозрюють у державній зраді, оскількі він публічно підтримував російське вторгнення в Україну.