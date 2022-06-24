54-річний Андрій Деркач був завербований російськими спецслужбами у 2016 році

Служба безпеки України викрила агентуру Головного управлння Генштабу Росії, до якої входив народний депутат Андрій Деркач. Агентурна мережа РФ повинна була допомагати РФ у захопленні України.

Як повідомили в СБУ у п’ятницю, 24 червня, ГРУ Росії створило в Україні агентурну мережу, до якої входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних компаній у різних областях, щоб потім використати їх для захоплення України.

«Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Власне, він, будучи негласним співробітником ГУР РФ із позивним "Ветеран", був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами Росії і Деркачем», – повідомили в СБУ.

Сам Ігор Колєсніков після затримання почав співпрацювати зі слідством та дав покази СБУ. За його словами, агенти російського Генштабу завербували Андрія Деркача у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.



За гроші РФ Андрій Деркач створив приватні охоронні компанії, які потім мали сприяти в швидкому захопленні України. На цю діяльність Деркача ГРУ виділяло по 3-4 млн доларів США раз на кілька місяців. Значну частину цих коштів нардеп привласнив.

«Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи ("частные охранные предприятия") повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста», – розповів Ігор Колєсніков.

За його словами, ГРУ при захопленні Києва планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду.

54-річний Андрій Деркач – позафракційний народний депутат Верховної Ради IX скликання. У 1990-х працював у СБУ, був радником прем’єр-міністра-зрадника Миколи Азарова. Його батько Леонід Деркач – генерал КДБ і СБУ.

У серпні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило проти нього санкції за спробу вплинути на вибори президента США. Зокрема, у США вважають, що у 2019 році Деркач і його соратники через підконтрольні їм ЗМІ використовували американські видання та соцмережі, аби дискредитувати нинішніх та колишніх офіційних осіб США, які нібито причетні до корупційних злочинів. За даними Мінфіну, Андрій Деркач упродовж більш ніж 10 років є агентом РФ та співпрацює з російською розвідкою.