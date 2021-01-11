США запровадили санкції проти семи громадян України, серед яких Олександр Дубінський, за втручання в американські вибори

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу через «втручання у вибори в США». Про це у понеділок, 11 січня, повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

«Сьогодні Міністерство фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) вжило додаткових заходів проти семи фізичних осіб та чотирьох суб'єктів, які є частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу, пов'язаної з Андрієм Деркачем», – йдеться у повідомленні.

До списку заблокованих осіб додали нардепа-«слугу» Олександра Дубінського, екснардепа-втікача Олександра Онищенка (Кадирова), прокурора Костянтина Кулика, який вів справу Burisma, екс-працівника посольства України у Вашингтоні Андрія Теліженка. Усіх вищеперерахованих додали до списку за втручання у виборчий процес в США.

Також до списку потрапили три українці з позначкою «пов'зані з Андрієм Деркачем». Це Антон Симоненко, Дмитро Ковальчук та Петро Журавель.

Мінфін США прямо називає Деркача агентом російських спецслужб, який проводив кампанію з дезінформації американських громадян з метою вплинути на результати виборів.

У відомстві кажуть, що Дубінський, Кулик, Теліженко та Онищенко публічно підтримували цю кампанію Деркача і розповсюджували дезінформацію. Насамперед йдеться про звинувачення на адресу сина Джо Байдена, який входив до правління української компанії Burisma.

«Принаймні з 2019 року Деркач та його соратники залучали американські ЗМІ, американські платформи соціальних медіа та впливових американських людей до поширення оманливих та необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні чиновники США займаються корупцією, відмиванням грошей та незаконним політичним впливом в Україні. Колишні посадовці українського уряду Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Андрій Теліженко та нинішній народний депутат України Олександр Дубінський публічно виступили або приєдналися до Деркача шляхом скоординованого розповсюдження та пропаганди шахрайських та необґрунтованих звинувачень щодо політичного кандидата в США. Вони неодноразово публічно заявляли про дезінформацію про те, що чиновники уряду США брали участь у корупційних діях в Україні», – зазначають у Мінфіні США, пише LB.ua.

Під санкції потрапили видання ТОВ «Ера-Медіа», інформагентство «Only News», «Nabuleaks» і «ТОВ Скептик», воно ж «Бегемот Медіа», які Мінфін США називає підставними медіа, що розповсюджували дезінформацію.

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