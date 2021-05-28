Олександр Дубінський (ліворуч) і Андрій Деркач вже перебувають під санкцями США за втручання у вибори в США

Федеральна прокуратура Нью-Йорка розслідує можливе втручання чинних і колишніх українських чиновників у вибори президента США у 2020 році. Про це 27 травня повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела.

За повідомленням, в рамках кримінального розслідування з’ясовується, чи використовували українські офіційні особи Рудольфа Джуліані, особистого адвоката тодішнього президента Дональда Трампа, для поширення неправдивих тверджень про президента Джо Байдена під час кампанії, повідомляє New York Times з посиланням на людей, обізнаних у цьому питанні.

Розслідування, розпочате в останні місяці правління Трампа, відокремлене від кримінального розслідування угод Джуліані в Україні, що наразі триває.

Прокуратура з’ясовує, чи намагалися офіційні особи в Україні вплинути на вибори, поширюючи твердження про корупцію у відношенні до Байдена низкою каналів, в тому числі, з використанням Джуліані, повідомляє газета.

Джуліані раніше заперечував, що представляв інтереси українців.

Як повідомляє New York Times, одним з підозрюваних є депутат українського парламенту Андрій Деркач. У вересні Міністерство фінансів США наклало санкції на Деркача за втручання у вибори в США, звинувативши його в тому, що він є російським агентом.

19 травня 2020 року Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких, за його твердженням, записана розмова колишнього президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом і ексдержсекретарем США Джоном Керрі. Серед інших тем у розмовах людей на плівці згадується і відставка колишнього генпрокурора Віктора Шокіна. У той час його відомство займалося розслідуванням діяльності в Україні компанії Burisma, в якій працював син Байдена Гантер Байден.

На іншому записі людина з голосом, схожим на голос Байдена, стверджує, що умовою для надання 1 мільярда доларів кредитних гарантій Україні є зміна генерального прокурора і уряду.

У тодішньому штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». У Байдена наголосили, що оприлюднення цих записів – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити.

Ділові стосунки Джуліані з українськими олігархами, коли він працював адвокатом Трампа, є предметом окремого розслідування федеральної прокуратури Нью-Йорка. Колишній мер міста раніше називав це розслідування «політичним переслідуванням».