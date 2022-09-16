Оскільки Андрій Деркач переховується від слідства, то підозру йому оголосили заочно

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили народному депутату Андрієві Деркачу про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. Крім того, НАБУ оголосило його в розшук. Оскільки нардеп переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно.

Як повідомило НАБУ в п’ятницю, 16 вересня, Деркач упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тис. доларів США від російських правоохоронних і розвідувальних органів за підривну діяльність проти України. Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема і в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу й НАТО.

«В липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність народного депутата, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Цим матеріалам слідство надало належну оцінку. Розслідування триває. НАБУ та САП встановлюють інші обставини вчинення злочину», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в червні СБУ викрила Деркача на створенні приватних охоронних компаній, які мали допомагати російським загарбникам захоплювати міста. У липні СБУ затримала керівника охорони Андрія Деркача.

54-річний Андрій Деркач – позафракційний народний депутат Верховної Ради IX скликання. У 1990-х працював у СБУ, був радником прем’єр-міністра-зрадника Миколи Азарова. Його батько Леонід Деркач – генерал КДБ і СБУ.

У серпні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило проти Андрія Деркача санкції за спробу вплинути на вибори президента США. Зокрема, у США вважають, що у 2019 році Деркач і його соратники через підконтрольні їм ЗМІ використовували американські видання та соцмережі, аби дискредитувати нинішніх та колишніх офіційних осіб США, які нібито причетні до корупційних злочинів. За даними Мінфіну, Андрій Деркач упродовж більш ніж 10 років є агентом РФ та співпрацює з російською розвідкою.

Затриманий раніше помічник нардепа Ігор Колєсніков повідомляв, що агенти російського генштабу завербували Андрія Деркача у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ – начальник управління Ігорь Костюков і його перший заступник Владімір Алєксєєв.