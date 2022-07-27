Олександра Штокала затримали в рамках розслідування державної зради Андрія Деркача

Правоохоронці затримали керівника охорони народного депутата Андрія Деркача за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Як повідомляє «Бабель» з посиланням на свої джерела в Службі безпеки України, йдеться про колишнього співробітника СБУ Олександра Штокала.

Відомо, що в керівника охорони Деркача вилучили декілька ручних осколкових гранат і патрони до нарізної вогнепальної зброї, які зберігалися без передбаченого законом дозволу. Також виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресорки Росії та колаборантами.

Як повідомив прес-центр СБУ в середу, 27 липня, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Національне антикорупційне бюро України уточнило, що слідчі дії проводили в рамках розслідування фактів можливої державної зради нардепа, одержання ним неправомірної вигоди та легалізації незаконних статків.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, Андрій Деркач – народний депутат України III—IX скликань. Внесений до персонального санкційного списку США з формулюванням «російський агент з більш ніж десятирічним стажем».

Наприкінці червня СБУ заявила, що викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу рф, котра повинна була допомагати ворогу захопити Україну. До неї, зокрема, входив і Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.