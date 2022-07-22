Медведчук перебуває під слідством вже понад рік

Суд арештував додаткові активи проросійського політика Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, які керувалися з Росії. Йдеться, зокрема, про два готельні комплекси в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Як повідомила в п’ятницю, 22 липня, Служба безпеки України, суд арештував такі активи:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн;

банківські рахунки на 1,3 млн грн;

дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії, а також Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Схема, яка дозволяла росіянам керувати цими активами, полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є росіянин. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

«У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів», – сказано в повідомленні спецслужби.

Досудове розслідування в цій справі здійснюється за статтями ККУ про фінансування дій, вчинених на насильницьку зміну влади, а також відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, Медведчук наразі перебуває під арештом. Його підозрюють у держзраді і замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Крім цього, слідство звинувачує Віктора Медведчука у схилянні керівництва України до постачання палива з окупованих територій Донеччини і Луганщини і сплати грошей ватажкам окупантів.