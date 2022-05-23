Медведчук дав свідчення проти Порошенка про співпрацю з ОРДЛО
СБУ опублікувало відео допитів кума Путіна
Кум російського президента та воєнного злочинця Владіміра Путіна нардеп Віктор Медведчук, якого звинувачують у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Крім того, він дав свідчення у так званій «вугільній справі», в якій фігурує п'ятий президент Петро Порошенко. Про це у понеділок, 23 травня, повідомила Служба безпеки України.
СБУ опублікувала відео зізнань політика. Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній Петра Порошенка. А саме, що той, мовляв, не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», – заявив Медведчук.
відео СБУ
Таким чином, затриманий запевнив, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.
Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР», практично – у ватажків бойовиків.
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Інфографік СБУ
«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – пояснив затриманий.
В СБУ стверджують, що Медведчук назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до схеми, серед яких колишні урядовці, екс-керівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.
«У цьому була залучена фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – розповів Медведчук.
Вказано, що Служба безпеки продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.
Своєю чергою адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що слова Медведчука не відповідають дійсності.
«На нашу думку взагалі те, що робить СБУ – це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ – це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає», – розповів він «Суспільному».
На думку Голованя, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов’язане із судовим засіданням у справі п’ятого президента.
«Сьогодні призначене судове засідання стосовно арешту на майно Петра Порошенка. Це звичайний тиск на суд», – підсумував адвокат
Як інформував ZAXID.NET, 67-річного Віктора Медведчука підозрюють у низці тяжких злочинів проти національної безпеки, зокрема, держзраді, замаху на розграбування національних ресурсів Криму та схилянні керівництва України до постачання палива із так званих «ЛНР» та «ДНР».
З 13 травня 2021 року він перебував під домашнім арештом. Однак 26 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту, а його адвокатка Лариса Чредніченко заявила, що нардепа евакуювали у «безпечне місце» в Києві нібито через загрозу з боку «радикальних організацій».
12 квітня СБУ затримала його під час спроби незаконно виїхати з України у Росію через територію Придністровʼя. Пізніше Личаківський районний суд арештував усе майно нардепа, а самого Медведчука відправив під варту без права внесення застави.