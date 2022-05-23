Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики в бойовиків

Кум російського президента та воєнного злочинця Владіміра Путіна нардеп Віктор Медведчук, якого звинувачують у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Крім того, він дав свідчення у так званій «вугільній справі», в якій фігурує п'ятий президент Петро Порошенко. Про це у понеділок, 23 травня, повідомила Служба безпеки України.

СБУ опублікувала відео зізнань політика. Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній Петра Порошенка. А саме, що той, мовляв, не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», – заявив Медведчук.

відео СБУ

Таким чином, затриманий запевнив, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР», практично – у ватажків бойовиків.

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Інфографік СБУ

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – пояснив затриманий.

В СБУ стверджують, що Медведчук назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до схеми, серед яких колишні урядовці, екс-керівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

«У цьому була залучена фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», – розповів Медведчук.

Вказано, що Служба безпеки продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.

Своєю чергою адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що слова Медведчука не відповідають дійсності.

«На нашу думку взагалі те, що робить СБУ – це винятково піар. По-перше, це не їхня справа, цим має займатися ДБР. І те, що про це говорить СБУ – це підтверджує, що тут нічого спільного із правдою і законом немає», – розповів він «Суспільному».

На думку Голованя, рішення оприлюднити свідчення Медведчука пов’язане із судовим засіданням у справі п’ятого президента.

«Сьогодні призначене судове засідання стосовно арешту на майно Петра Порошенка. Це звичайний тиск на суд», – підсумував адвокат

Як інформував ZAXID.NET, 67-річного Віктора Медведчука підозрюють у низці тяжких злочинів проти національної безпеки, зокрема, держзраді, замаху на розграбування національних ресурсів Криму та схилянні керівництва України до постачання палива із так званих «ЛНР» та «ДНР».

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн. Інша – незаконне заволодіння ТОВ «Прикарпатзахідтранс» ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.

З 13 травня 2021 року він перебував під домашнім арештом. Однак 26 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту, а його адвокатка Лариса Чредніченко заявила, що нардепа евакуювали у «безпечне місце» в Києві нібито через загрозу з боку «радикальних організацій».

12 квітня СБУ затримала його під час спроби незаконно виїхати з України у Росію через територію Придністровʼя. Пізніше Личаківський районний суд арештував усе майно нардепа, а самого Медведчука відправив​ під варту без права внесення застави.