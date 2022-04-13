ФСБ РФ намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви, але Служба безпеки України затримала нардепа, який втік з-під домашнього арешту, по дорозі – на виїзді з Київської області. Про це розповів голова СБУ Іван Баканов, повідомляє прес-центр СБУ.

За словами Івана Баканова, операція із затримання Віктора Медведчука тривала близько місяця.

«Російські спецслужби організували власну операцію для переправлення Медведчука до Придністров’я, а потім – до Москви. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців», – розповів Іван Баканов.

Він додав, що ФСБ намагалася максимально замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, спеціально робила фейкові «зливи», намагалася організувати «липові» маршрути для евакуації політика і пустити СБУ хибним слідом, навіть підготувала «псевдо-Медведчуків» для відвернення уваги.

«Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – човном переправити до т.зв. «Придністровської Молдавської Республіки», де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви. Але реалізувати план не вдалося», – сказав голова СБУ.

Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ. Відтак Медведчука затримали під час його виїзду з Київської області.

«Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання», – додав Іван Баканов.

Нагадаємо, Віктор Медведчук 24 лютого утік з-під домашнього арешту, під яким перебував із травня 2021 року через підозру у низці злочинів проти національної безпеки. А 12 квітня його затримала СБУ.

67-річного Віктора Медведчука підозрюють у низці тяжких злочинів проти національної безпеки, зокрема, держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму.