Служба безпеки України затримала нардепа-втікача від партії «Опозиційна платформи-За життя» Віктора Медведчука, якого підозрюють у низці злочинів проти національної безпеки. Майже рік він перебував під домашнім арештом й утік 24 лютого.

У вівторок ввечері, 12 квітня, СБУ повідомила про затримання Віктора Медведчука. На оприлюднених фото він був одягнений у військову форму ЗСУ та виглядав розгубленим. Соцмережі буквально вибухнули мемами на ці фото і їх є дуже багато, але ZAXID.NET зібрав найкращі з них.

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Фото розгубленого і засмученого Медведчука заполонили стрічку Facebook у перші ж хвилини.

Ще днів три в соцмережі можна не заходити.

Володимир Олександрович оригінально привітав українців із Днем космонавтики.

Коли хотів заборонити книжку, але заборонили тебе.

А ми вже знаємо, хто керував спецоперацією із затримання Медведчука.

Ось пруфи!

Нарешті хтось привіз карти з чотирма позиціями, «откуда на Беларусь готовилось нападение».

Є ще такий варіант.

Сообщают, что Медведчука прямо сейчас пытают. Издевательства попали на видео: pic.twitter.com/D5vM1h7yNm — IanMatveev (@ian_matveev) April 12, 2022

До речі, чому?

Десь на заправці під Києвом. Щоправда, лише в мріях Кадирова. Дон!





Постіль брати будете?

Десь на Шегинях.

Прохання поширити у Viber-групах.

pic.twitter.com/9yX4cZFSd6 — Out of context чат ЖК (@Out_of_zhk) April 12, 2022

Ваші ставки?

Невеликий спойлер від СБУ.

Вам полубокс чи одразу налисо?

Безцінна класика!

Ми вже знаємо, якими сьогодні будуть заголовки всіх російських ЗМІ.

Ну, ви зрозуміли =)



Та якби ж тільки це!

Ви ж теж, коли вперше побачили це фото Медведчука, подумали про цю лисицю?

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