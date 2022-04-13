Деталей нема, але є меми
Реакція соцмереж на затримання Віктора МедведчукаВікторія Ейсмунт, 0
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Служба безпеки України затримала нардепа-втікача від партії «Опозиційна платформи-За життя» Віктора Медведчука, якого підозрюють у низці злочинів проти національної безпеки. Майже рік він перебував під домашнім арештом й утік 24 лютого.
У вівторок ввечері, 12 квітня, СБУ повідомила про затримання Віктора Медведчука. На оприлюднених фото він був одягнений у військову форму ЗСУ та виглядав розгубленим. Соцмережі буквально вибухнули мемами на ці фото і їх є дуже багато, але ZAXID.NET зібрав найкращі з них.
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Фото розгубленого і засмученого Медведчука заполонили стрічку Facebook у перші ж хвилини.
Ще днів три в соцмережі можна не заходити.
Володимир Олександрович оригінально привітав українців із Днем космонавтики.
Коли хотів заборонити книжку, але заборонили тебе.
А ми вже знаємо, хто керував спецоперацією із затримання Медведчука.
Ось пруфи!
Нарешті хтось привіз карти з чотирма позиціями, «откуда на Беларусь готовилось нападение».
Є ще такий варіант.
Сообщают, что Медведчука прямо сейчас пытают. Издевательства попали на видео: pic.twitter.com/D5vM1h7yNm— IanMatveev (@ian_matveev) April 12, 2022
До речі, чому?
Десь на заправці під Києвом. Щоправда, лише в мріях Кадирова. Дон!
Постіль брати будете?
Десь на Шегинях.
Прохання поширити у Viber-групах.
April 12, 2022
Ваші ставки?
April 12, 2022
Невеликий спойлер від СБУ.
Ладно pic.twitter.com/Db6A6R6wQn— Oleh Novikov (@olehbatkovych) April 12, 2022
Вам полубокс чи одразу налисо?
April 12, 2022
Безцінна класика!
April 12, 2022
Ми вже знаємо, якими сьогодні будуть заголовки всіх російських ЗМІ.
Ну, ви зрозуміли =)
Та якби ж тільки це!
April 12, 2022
Ви ж теж, коли вперше побачили це фото Медведчука, подумали про цю лисицю?
Російський полонений, якого українці прозвали Чмонею, вже встиг стати зіркою мемів у соцмережах. Однак, схоже, у Чмоні зʼявився серйозний конкурент.
Телеканал СТБ розкрив імʼя нової героїні популярного шоу «Холостячка».
Ну, ми всі.
АААААААААААААА pic.twitter.com/8ZkKVewkp5— ай, шішка ? (@amazingcalf) April 12, 2022
СБУ показала, як треба грати популярну гру Pokemon Go.
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