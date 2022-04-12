У день затримання Віктор Медведчук одягнений у військову форму ЗСУ та виглядає розгубленим

Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання голови політради партії «Опозиційна платформи-За життя» Віктора Медведчука. 24 лютого він утік з-під домашнього арешту, під яким перебував із травня 2021 року через підозру у низці злочинів проти національної безпеки.

«Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні», – повідомив у вівторок ввечері, 12 квітня, Володимир Зеленський.

Де та за яких умов затримали Віктора Медведчука, а також, де він тепер перебуває наразі не відомо. На оприлюдненому президентом фото видно, що Віктор Медведчук одягнений у військову форму Збройних сил України із нашивкою з українським прапором на лівій руці. Судячи з обличчя Медведчука, він розгублений.

«Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука», – повідомив голова СБУ Іван Баканов.

Віктора Медведчука затримала СБУ у вівторок, 12 квітня

67-річного Віктора Медведчука підозрюють у низці тяжких злочинів проти національної безпеки, зокрема, держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Із 13 травня 2021 року він перебуває під домашнім арештом.

Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн. Крім того, у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних сил України.

Нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації – Медведчуку оголосили 8 жовтня. За даними слідства, він схиляв керівництво України до постачання палива із так званих «ЛНР» та «ДНР» і сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій. Зокрема, впродовж 2015 року за постачання вугілля та для сприяння діяльності бойовикам, перерахували не менше 200 млн грн із запланованих більше ніж 3,16 млрд грн.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту. Його адвокатка Лариса Чредніченко заявила, що він покинув будинок, де відбував домашній арешт, ще 24 лютого. Вона повідомила, що нардепа евакуювали у «безпечне місце» в Києві нібито через загрозу з боку «радикальних організацій».

За кілька днів до втечі його дружина Оксана Марченко виїхала на територію Білорусі, а сам політик вивіз із будинку кілька автомобілів із майном.