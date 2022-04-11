Яхта Royal Romance Медведчука у Хорватії

Личаківський районний суд Львова передав арештовану дороговартісну яхту народного депутата від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами (АРМА). Скріншот відповідної оприлюднила УП у понеділок, 11 квітня. Інформацію про конфіскацію яхти Медведчука ZAXID.NET підтвердило джерело у правоохоронних органах.

Ухвалу про передачу яхти Медведчука Royal Romance виніс 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич. Цю розкішну віллу у березні 2022 року арештували в Хорватії.

Яхту Медведчука суд передав АРМА у рамках кримінального провадження про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Нагадаємо, цю справу розслідує Державне бюро розслідувань стосовно Віктора Медведчука, Володимира Демчишина, Сергія Кузяри та Петра Порошенка.

92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, її вартість оцінюють у 200 млн доларів. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 мільйонів доларів.