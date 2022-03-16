92-метрова яхта Royal Romance, яка належить Віктор Медведчуку

Хорватська поліція заарештувала дороговартісну яхту народного депутата від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Про це у середу, 16 березня, повідомляє УП з посиланням на хорватські ЗМІ.

Поліція заарештувала яхту Медведчука Royal Romance, яка була пришвартована в порту хорватського міста Рієка. Арешт означає, що судно не може покинути межі порту.

За словами хорватських журналістів, влада наклала арешти на ще кілька суден, які пов’язують з російськими олігархами.

Арешт на яхту Медведчука наклали відповідно до санкцій ЄС, запроваджених проти політиків і посадовців, яких пов’язують із Кремлем.

92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, її вартість оцінюють у 200 млн доларів. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 мільйонів доларів.