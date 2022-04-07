6 квітня слідчі провели обшуки за місцями знаходження нерухомості, зокрема і на дачі Медведчука «Ведмежа дубрава»

У четвер, 7 квітня, Нацполіція України повідомила про арешт активів компанії, кінцевим бенефіціаром якої є дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко.

Йдеться про три квартири, два майнових комплекси, дороговартісні предмети мистецтва та транспортні засоби, які будуть передані в управління агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

6 квітня слідчі провели обшуки за місцями знаходження нерухомості, зокрема і на дачі Медведчука «Ведмежа дубрава». Правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора задоволено клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно. Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА.

Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо, що нардеп Віктор Медведчук, якому були офіційно висунуті підозри у низці тяжких злочинів проти національної безпеки, втік з-під домашнього арешту. У його маєтку у Пущі-Водиці активісти та журналісти знайшли замаскований залізничний перон, на якому стоїть вагон-ресторан з дорогим наповненням і російською символікою.