Речниця ДБР Тетяна Сапьян розповіла подробиці кримінальної справи, в якій фігурує Петро Порошенко

Державне бюро розслідувань оприлюднило деталі справи щодо постачання вугілля з окупованих районів Донбасу у 2014-2015 роках, у якій фігурує екс-президент Петро Порошенко. Їх озвучила речниця відомства Тетяна Сапьян на брифінгу в понеділок, 17 січня, повідомив «Укрінформ».

За версією ДБР, у жовтні 2014 року представники вищого політичного керівництва Росії вирішили залучити до підривної діяльності на території України Віктора Медведчука.

«У свою чергу Медведчук, маючи політичні амбіції, погодився на пропозицію РФ. Усвідомлюючи, що самостійно, без кадрового впливу він не зможе досягти свого умислу, Медведчук досягнув певних домовленостей з Петром Порошенком, який, як президент України, мав необхідні можливості впливу на вертикаль законодавчої і виконавчої влади», – зазначила Сапьян.

Водночас, за її словами, упродовж серпня-жовтня 2014 року уряд України вживав заходів для диверсифікації джерел постачання вугілля. Зокрема, 14 серпня 2014 року відбулася нарада міністра енергетики Юрія Продана, на якій було рекомендовано укласти контракт на імпорт 1 млн т вугілля з ПАР. На виконання цього рішення, державна компанія «Центренерго» уклала контракт з компанією, яка зобов’язалася поставити вугілля до України. Також 20 листопада 2014 року Продан підписав наказ, яким припинив виробничу та господарську діяльність усіх державних підприємств, що належали до сфер управління Міненерговугілля і розташовувалися на окупованих територіях Донбасу.

«В цей час Медведчук і вище керівництво Російської Федерації розробили план створення штучного дефіциту вугілля. Медведчук взяв на себе функцію комунікатора з РФ, а Петро Порошенко залишив за собою управлінські, кадрові питання та адміністративний вплив. Медведчук залучив до схеми Сергія Кузяру, який мав зв’язки з представниками ОРДЛО», – зазначила речниця ДБР.

За версією слідства, Російська Федерація спочатку штучно створила дефіцит вугілля для українських енергогенеруючих підприємств. Для цього РФ обмежила постачання вугілля за чинними на той час договорами купівлі-продажу. У свою чергу, керівники окупаційних адміністрацій визначили по одному вугільнодобувному підприємству від «ЛНР/ДНР», які виступили як постачальники вугілля для енергогенеруючих підприємств України, а після отримання авансу вони почали його відвантаження.

У подальшому, у листопаді 2015 року, на виконання цієї частини домовленостей Порошенко ініціював засідання РНБО, на якому висловив сумніви щодо якості вугілля з ПАР і надав доручення Генпрокуратурі і Міністерству внутрішніх справ перевірити контракти. Після цього Генпрокуратура провела обшуки у приміщенні Міненерго.

«Ініційовані Порошенком дії стали основною причиною для відмови від виконання контракту з ПАР, "Центренерго" опинилося у штучно створенх умовах, за яких мало змогу імпортувати вугілля лише з підприємств ОРДЛО. При цьому Медведчук і Порошенко вчиняли адміністративний тиск на працівників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Нацбанку, “Центренерго” щодо сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних оганізацій, укладання прямих договорів купівлі-продажу вугілля з підконтрольних терористам територій та сплати за це коштів, тим самим сприяючи діяльності незаконних терористичних організацій “ДНР/ЛНР”», – зазначила Сапьян.

«Переслідуючи політичні інтереси, Петро Порошенко і Віктор Медведчук прийняли рішення про надання операцій з купівлі вугілля у підприємств “ЛНР/ДНР” вигляду звичайної господарської діяльності через перереєстрацію місць їх знаходження і надання їм розрахункових рахунків підконтрольної території, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції. Така перереєстрація надала можливість включити підприємства до тимчасово порядку контролю за переміщенням всіх транспортних засобів та вантажів у межах Донецької і Луганської областей. Про результат домовленостей Медведчук доповідав керівництву Російської Федерації», – розповіла речниця ДБР.

Підозра Порошенку: що відомо

20 грудня 2021 року виконувач обов’язків генерального прокурора Олексій Симоненко підписав повідомлення про підозру Порошенку у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що, «діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”». Політика викликали на допит 23 грудня, однак він на нього не з’явився, бо негайно вилетів за кордон у відрядження.

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів – Віктору Медведчуку – та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти вугілля в окупантів.

На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

17 січня Порошенко повернувся в Україну.