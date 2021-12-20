Колишнього президента України Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичній організації

П'ятому президенту України та лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді та сприянні терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР» у справі про поставки вугілля з окупованих територій. Спершу про це на брифінгу 20 грудня повідомив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, а згодом цю інформацію підтвердило й Державне бюро розслідувань.

Справа розслідується за трьома статтями: державна зрада, сприяння діяльності терористичної організації та фінансування тероризму, уточнює ДБР. Якщо провину Порошенка таки доведуть, йому може загрожувати жо 15 років років ув’язнення із можливою конфіскацією майна.

Водночас Турчинов назвав справу проти Порошенка «повністю сфабрикованою» та заявив, що «у влади не вийде зламати опозицію».

«Ідеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014 – 2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни», – пояснив Турчинов.

За його словами, владі було відомо, що лідер ЄС збирається від’їжджати на заздалегідь заплановані зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм, а також європейськими лідерами, які будуть відбуватися саме цими днями.

«І саме, враховуючи цю ситуацію, вони почали брудне шоу, яке називається "негайне вручення чергової повістки Петру Порошенку на черговий допит"», – розповів Турчинов.

За його словами підозру колишньому президенту України, яку начебто відмовлялась підписувати генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, підписав один із її заступників «прізвищем Симонєнко». Вочевидь, мова йде про Олексія Симоненка, який перебуває на посаді заступника генерального прокурора з 27 березня 2020 року.

Підозру Порошенку відправили поштою, пише «Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Відомо, що він наразі перебуває у дипломатичному турне Туреччиною та Польщею.

Зазначимо, що у п'ятницю, 17 грудня, Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР». У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Про що саме йдеться?

8 жовтня Віктору Медведчуку вручили нову підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. Медведчука підозрюють у причетності до незаконної поставки вугілля з ОРДЛО в 2014–2015 роках. На закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн.

Водночас опубліковані журналістами проекту Bihus.Info записи переговорів Медведчука свідчать, що гроші передавалися «під контролем» представників української спецслужби. СБУ також пообіцяла вивчити причетність до цієї справи п’ятого президента Петра Порошенка і екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.