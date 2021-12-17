П’ятий президент України, голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. Про це повідомило Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 17 грудня.

ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР». Вона розслідувається за трьома статтями: фінансування тероризму, державна зрада та створення терористичної організації. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Про що саме йдеться?

8 жовтня Віктору Медведчуку вручили нову підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. Медведчука підозрюють у причетності до незаконної поставки вугілля з ОРДЛО в 2014–2015 роках. На закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. Голова СБУ Іван Баканов заявив, що Медведчук разом з іншими фігурантами справи профінансували бойовиків майже на 3 млрд.

Водночас опубліковані журналістами проекту Bihus.Info записи переговорів Медведчука свідчать, що гроші передавалися «під контролем» представників української спецслужби. СБУ також пообіцяла вивчити причетність до цієї справи п’ятого президента Петра Порошенка і екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.