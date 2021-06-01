Віктор Медведчук пропонував Росії шантажувати Україну дефіцитом вугілля

Журналісти Bihus.info оприлюднили третю частину «плівок» голови політради проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, який домовлявся про закупівлю вугілля в бойовиків «Л/ДНР» під час бойових дій у 2014 році. Про це йдеться в сюжеті Bihus.info.

У 2014 році через бойові дії впав видобуток вугілля, що стало причиною дефіциту на теплоенергостанціях. Вже восени того ж року Україна почала закуповувати вугілля в Південній Африканській Республіці, однак до нього виникли питання через начебто низьку якість.

Про поставку вугілля із окупованих Росією територій Віктор Медведчук, як свідчать оприлюднені розмови, домовлявся із ватажками бойовиків – Олександром Захарченком та Володимиром Кoноновим.

Питання щодо поставки вугілля Медведчук начебто обговорював із заступником глави уряду РФ Дмитром Козаком. Вугілля мала закуповувати фірма-посередник, яка потім продавала би його для «Центренерго». Крім того, кум Путіна запропонував бойовикам постачання вугілля в обмін на продовольство. Однак Росія захотіла, аби на окуповані території «заходили гроші». Медведчук також переконував Росію шантажувати Україну дефіцитом вугілля.

Для закупівлі вугілля в бойовиків використовували готівку. Згідно із оприлюдненими розмовами, гроші бойовикам возила Служба безпеки України. Передачу коштів контролював сам Віктор Медведчук.

За даними журналістів, прибуток від постачання вугілля отримували компанії, пов’язані із Віктором Медведчуком та його соратником Тарасом Козаком.

В чому підозрюють Віктора Медведчука

11 травня Офіс генпрокурора повідомив народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку підозри в державній зраді і порушенні звичаїв війни, що виражалося у розграбуванні національних цінностей в окупованому Криму. Мова про передачу РФ документів про розробку нафтового родовища «Глибока».

У двох інших епізодах йдеться про передачу Росії інформації про розташування секретного військового підрозділу Збройних сил України та участь Медведчука і Козака у проекті «Промінь» щодо вербування громадян України на користь Росії і формування мережі лояльних агентів впливу на користь сусідньої держави.

Суд відправив політика Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт на два місяці.