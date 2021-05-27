Народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ 27 травня. Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Порошенко не з’явився на допит, куди його викликали у якості свідка у кримінальному провадженні у справі Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Зазначається, що Порошенка викликали на допит «з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження».

Але, зважаючи на те, що нардеп не з’явився на допит, його чекають повторно 31 травня.

Адвокат Ігор Головань заявив, що Порошенко не з’явився на допит до СБУ через те, що нібито його не проінформували у передбаченому законом порядку.

Головань переконує, що СБУ «відновило протиправну практику ДБР викликати п’ятого президента не у передбаченому законом порядку – шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті».

Коротко про справу Віктора Медведчука

Нагадаємо, що 19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти Медведчука та його соратника Козака. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

Перед тим санкції запровадили лише проти Козака, зокрема обмеження стосувалися компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Медведчуку й Козаку підозри у держзраді та порушенні законів та звичаїв війни. 13 травня Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт, а Козак нібито перебуває на лікуванні у Білорусі.

18 травня журналісти-розслідувачі проекту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та проросійськими бойовиками на Донбасі.

Частину записів, які вказує на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками. Як йдеться у розслідуванні, Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто, вже у червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента.

Сам Медведчук у розмовах запевняв, що здатен впливати на президента України. Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.