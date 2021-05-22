Справжність матеріалів розслідування Bihus.Info про діяння Віктора Медведчука в період 2014-2018 років перевіряють експерти. Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомив спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора була оприлюднена тільки та інформація, яку наразі можна розголосити.

«На брифінгу, який проводив голова Служби безпеки України й генеральний прокурор, була озвучена лише частина фактів, які ми зараз можемо розголошувати», – повідомив представник спецслужби.

Дехтяренко додав, що є й інші факти, щодо яких зараз триває розслідування, тому ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

«З огляду на те, що слідчі дії тривають, з іншими фактами ми поки що в публічну площину виходити не можемо», – резюмував спікер СБУ.

Коротко про справу Віктора Медведчука

Нагадаємо, що 19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти Медведчука та його соратника Козака. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування тероризму.

Перед тим санкції запровадили лише проти Козака, зокрема обмеження стосувалися компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Медведчуку й Козаку підозри у держзраді та порушенні законів та звичаїв війни. 13 травня Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт, а Козак нібито перебуває на лікуванні у Білорусі.

18 травня журналісти-розслідувачі проекту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та проросійськими бойовиками на Донбасі.

Частину записів, які вказує на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками. Як йдеться у розслідуванні, Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто, вже у червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента.

Сам Медведчук у розмовах запевняв, що здатен впливати на президента України. Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.