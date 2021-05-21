Апеляційний суд відхилив клопотання і адвокатів Медведчука, і прокурорів

Народний депутат України, голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого звинувачують у держзраді, залишиться під домашнім арештом до 9 липня. Суд не змінив запобіжний захід для нього.

Апеляцію розглядали 21 травня судді Київського апеляційного суду. Адвокати Медведчука хотіли скасування арешту.

За рішенням Апеляційного суду, Медведчук буде і надалі перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Це рішення не підлягає оскарженню, повідомив «24 канал».

Захисники Віктора Медведчука просили пом'якшення запобіжного заходу. Натомість прокурори вимагали суворішого заходу – взяття під варту чи заставу у 300 млн грн. Таким чином, суд не задовольнив апеляційні скарги як адвокатів, так і прокурорів.

Водночас одразу 26 нардепів від ОПЗЖ хотіли взяти на поруки кума Путіна, але суд відмовив. Серед них – Нестор Шуфрич, Олег Волошин, Григорій Мамка, Віктор Чорний, Ілля Кива, Юрій Павленко, Юлія Льовочкіна, Юрій Бойко та інші, повідомило «Радіо Свобода».

Нагадаємо, Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.

Детальніше про те, у чому підозрюють Віктора Медведчука, читайте у нашому матеріалі.