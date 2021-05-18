Медведчук створив враження, начебто він здатен впливати на щось у Кремлі й особисто на Путіна, тоді як насправді його вплив був доволі обмеженим

Журналісти-розслідувачі проекту Bihus.Info заявили, що отримали доступ до десятків годин записів розмов голови політради «Опозиційної платформи – За життя» та кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука, які свідчать про його зв’язки з російськими посадовцями та проросійськими бойовиками на Донбасі. Про це йдеться в сюжеті Bihus.info.

За словами журналістів, записи телефонних розмов Медведчука Служба безпеки України мала у своєму розпорядженні ще з 2014 року. Водночас своїх джерел отримання записів журналісти не розкривають.

«Ми отримали записи телефонних розмов Медведчука, які свідчать – він транслював проросійські меседжі у вуха керівництва країни», – розповіли розслідувачі, та уточнили, що наразі оприлюднили першу частину записів, які вказують на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками.

Як йдеться у розслідуванні, Медведчук був включений в роботу з Порошенком від початку президентства, тобто, вже у червні 2014 року кум Путіна регулярно відвідував Адміністрацію президента. Згідно з записами розмов, Медведчук нібито зустрічався із Порошенком в будь-який час – хоч вночі, хоч на вихідних. У розмові з одним із ватажків «ЛНР» Олексієм Карякіним Медведчук тоді казав: «Я це все роблю на прохання Путіна і на прохання Порошенка, але до Порошенка і цих офіційних дій я жодного стосунку не маю».

Впливати на бойовиків Медведчук почав ще у травні 2014-го, коли здійснив перший візит у «ДНР». Із проаналізованих розмов журналісти роблять висновок, що роль переговорника з «ДНР» і «ЛНР» Медведчуку визначили в Кремлі. При цьому офіційний Київ не заперечував проти цього.

відео Bihus.info

Сам Медведчук у розмовах запевняв, що здатен впливати на президента України. Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.

Попри нібито наближеність Медведчука до Путіна і призначення його переговорником із «ДНР» і «ЛНР» голова політради ОПЗЖ спілкувався переважно з чиновниками з адміністрації російського президента. Зустріч із Путіним Медведчук добивався тижнями. Таким чином, Медведчук створив враження, начебто він здатен впливати на щось у Кремлі й особисто на Путіна, тоді як насправді його вплив був доволі обмеженим. Він навіть у розмовах із бойовиками «ДНР» і «ЛНР» обговорював пункти так званого мирного плану, який українська сторона презентувала в червні 2014-го.

Ще один епізод, який наводять журналісти Bihus.Info, стосується подій липня 2014 року, коли бойовики збили два українські військові літаки. 17 липня Медведчук телефонує одному з ватажків «ДНР» Олександру Бородаю і скаржиться на те, що «50 людей атакують дім» Ріната Ахметова. Через кілька годин після цієї розмови на окупованому Донбасі буде збито малазійський Boeing, усі 298 пасажирів і членів екіпажу якого загинуть.

У листопаді 2014-го Медведчук обговорював із російськими посадовцями, наприклад тодішнім помічником Путіна Владиславом Сурковим та російським послом Михайлом Зурабовим, проекти законів щодо Донбасу, зокрема про статус вільної економічної зони для «ДНР» і «ЛНР». У Bihus.Info припускають, що Медведчук так міг впливати на ухвалення багатьох вигідних РФ законів.

Журналісти анонсували публікацію ще низки записів кума Путіна – про бізнес на окупованих територіях, участь в обміні полонених та захоплення нафтопроводу на Прикарпатті.

Як інформував ZAXID.NET, у лютому Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канализі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку. Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.