Народні депутати Тарас Козак та Віктор Медведчук у Верховній Раді

У вівторок, 11 травня, голові партії «Опозиційна платформа — За життя», куму російського президента Володимира Путіна Віктору Медведчуку та його колезі по фракції у Верховній Раді Тарасу Козаку оголосили про підозру у державній зраді.

Крім того, Служба безпеки України провела обшуки у будинку Медведчука та в офісі партії у Києві.

Пізніше на брифінгу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та голова Служби безпеки України Іван Баканов уточнили, що депутатів від ОПЗЖ підозрюють за трьома епізодами: розкрадання державних надр, передача таємної військової інформації та підривна діяльність.

Своєю чергою, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Медведчуку та Козаку доведеться пройти через слідство та суд, як це передбачає закон.

«Медведчуку, як і його спільникам, доведеться пройти через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом. Сховатися не вийде», — сказав Подоляк.

Розкрадання державних надр

Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн.

За матеріалами справи, у 2012 році Медведчук отримав дозвіл для ТОВ «Нові проекти» на розробку родовища.

У 2015 році Медведчук домовлявся з Росією про перереєстрацію цього підприємства та видобуток корисних копалин, які є національним ресурсом України. До цього процесу він долучив і Тараса Козака.

На підтвердження своїх слів правоохоронці продемонстрували аудіозаписи розмови Медведчука із неназваним заступником голови уряду РФ, якого Медведчук називає «Діма».

За словами Венедіктової, експертиза підтвердила, що голос на записах належить саме Медведчуку. У СБУ вважають, що так Медведчук хотів уникнути сплати податків в Україні, а також таким чином депутат «легітимізує окупацію півострова».

За словами Венедіктової, родовище досі не почали розробляти лише тому, що його межі перетинаються з одним із російських військових округів. Але Медведчук начебто вже звернувся до Путіна, щоб змінити ці межі та розблокувати розвідку.

Передача таємної військової інформації

Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних Сил України.

Медведчук нібито направив Козаку, який тоді перебував у Росії, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних Сил, його особовий склад, бойову підготовку. За словами очільника СБУ, на думку слідства інформація призначалась російським спецслужбам.

Підривна діяльність

За словами Баканова, третій епізод справи стосується безпеки держави в інформаційній сфері та захисті України у гібридній війні проти РФ.

Йдеться про підготовку Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком проекту під назвою «Промінь». Він передбачав «створення інфраструктури впливу» через українських трудових мігрантів у Росії

Голова СБУ наголосив, що через механізм «Променя» планувалось «збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширюючи через них пропаганду РФ або інформацію, вигідну Росії».

Баканов додав, що експертиза встановила: рукописні правки на тексті проекту належать Медведчуку.

Де зараз Медведчук та Козак

За словами очільника СБУ, Тарас Козак наразі перебуває у Росії або тимчасово виїхав з території РФ і не планує повертатись до України.

«Щодо Віктора Медведчука, то встановлюється його місцезнаходження, але за нашою інформацією він перебуває в Україні. Він повернувся в Україну 8 травня і за нашою інформацією країни не покидав», — сказав Баканов.

Варто зауважити, що Віктор Медведчук був присутній на акції з червоними прапорами та покладанням квітів біля пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну у Києві.

Голова СБУ також наголосив, що розслідування у справі щодо фінансування тероризму Медведчуком, через яке запровадили санкції проти нардепа, його дружини та наближених до нього телеканалів, триває. За словами Баканова, озвучене сьогодні — це лише частина епізодів, які розслідуються щодо Медведчука та Козака, і які слідство та прокуратура можуть оприлюднити.

Що було раніше

2 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування санкцій проти Тараса Козака та його медіа-холдингу, до якого входили телеканали «112 Україна», NewsOne та ZIK. Внаслідок цього телеканали припинили мовлення.

Як стало відомо, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з постачанням вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Вже 19 лютого стало відомо, що до санкційного списку РНБО включили Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Тоді секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції проти Медведчука і його дружини ввели через фінансування тероризму.

Крім того, щодо Медведчука розслідують епізод, який стосується привласнення частини основного джерела постачання російського дизпалива до України нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок», яким володіла ТОВ «Прикарпатзахідтранс». Хоча компанія офіційно не належить Медведчуку, але вважається, що вона пов'язана з наближеними до нього людьми.

Національне антикорупційне бюро порушило справу через привласнення цього об’єкта. У квітні нафтопровід повернули у власність державі й передала його в управління «Укртранснафті».

Крім того, на початку березня відбулися масштабні обшуки у мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком. Її підозрюють у несплаті 240 мільйонів гривень податків.