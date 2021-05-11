Нардепів від проросійської партії «Опозиційної платформи ­– За життя» Віктора Медведчука та Тараса Козака підозрюють в державній зраді

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у вівторок, 11 травня, підписала підозру в держзраді двом нардепам від проросійської партії «Опозиційної платформи ­– За життя» – Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Венедіктова не уточнила, кому саме підписала підозри, однак зазначила, що це «М» і «К». За даними «Української правди», йдеться саме про Віктора Медведчука та Тараса Козака. Їх підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

«Вважати Крим частиною іншої держави – не можна», ­­– написала Венедіктова, підкресливши, що йдеться про передачу цінних документів стосовно українських надр, грошовий еквівалент яких становить 38 млрд грн.

Водночас Служба безпеки України проводить обшуки в будинку в Києві, де мешкає Віктор Медведчук, передає LIGA.net. Сайт «Дзеркало тижня» із посиланням на власні джерела пише, що обшуки відбуваються по вулиці Монтажників, що на півдні міста, ­– там політик разом з сім’єю живе поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять ремонт. Зовнішнє оточення території забезпечує спецпідрозділ СБУ «Альфа».

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що обшуки в домівці Медведчука відбуваються в справі про видобуток газу в окупованому Криму.

За даними «Інтерфакс-Україна», обшуки проводять також в офісах ОПЗЖ та руху «Український вибір». Водночас контррозвідка СБУ досі намагається провести обшуки в будинку Віктора Медведчука – їй перешкоджає охорона політика, яка до того ж не дає слідчим вручити політику підозру. Як пише «Дзеркало тижня», охоронці викликали адвоката та намагаються переконати правоохоронців в тому, що нардепа немає вдома.

Віктор Медведчук та санкції: що відомо

19 лютого Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти самого Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, низки громадян РФ, а також проти громадянської дружини Тараса Козака – Наталії Лавренюк. Президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції 20 лютого.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, анулювання ліцензій на користування надрами. Також забороняється транзит ресурсів територією України і виведення капіталів за кордон.

Віктор Медведчук також не зможе брати участь у приватизації, інвестувати за кордон, а також розміщувати валютні цінності на рахунках за кордоном.

Перед тим, 2 лютого, санкції запровадили проти Тараса Козака – народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» та соратника Віктора Медведчука. Під санкції потрапили й вісім компаній, які володіють телеканалами ZIK, «112 Україна» та NewsOne.

Після запровадження санкцій СБУ провела низку обшуків в офісах руху «Український вибір», а також в домівках членів цієї організації. Трьом представникам цієї організації оголосили про підозру в держзраді. За даними слідства, вони сприяли окупації Криму. Обшуки також проводилися і в компаніях оточення Віктора Медведчука та Тараса Козака.