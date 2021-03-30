Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в осіб, пов’язаних із громадською організацією Віктора Медведчука «Український вибір». СБУ перевіряє можливе сприяння членів цієї організації в проведенні «референдуму» та «виборів» в окупованому Криму у 2014 році.

Спершу про обшуки повідомив нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ренат Кузьмін. З його слів, обшуки провели 30 березня зранку в «осіб, що колись були причетні» до «Українського вибору». Цю інформацію СБУ згодом підтвердила для низки українських ЗМІ, зокрема для LB.ua, LIGA.net та 24 каналу.

LIGA.net уточнює, що СБУ провела 20 обшуків в керівництва та представників цієї організації у більше, аніж 10 областях. Їх перевіряють у можливому сприянні в проведенні «референдуму» та «виборів» в 2014 році у Криму.

Нагадаємо, що 25 березня СБУ обшукала офіси всеукраїнського громадського руху «Український вибір – Право народу», лідером якої є проросійський нардеп Віктор Медведчук. Учасники громадського руху, за даними слідства, стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць та брали участь у діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Криму».

Наступного дня, 26 березня трьом керівникам ініціативних груп громадського руху оголосили про підозру у держзраді та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.