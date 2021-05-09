Наклейки із закликом до бойкоту на будівлі телеканалу «Інтер» у травні 2018 року

Після накладення санкцій на телеканали одного з лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, в українському телевізійному просторі досі залишаються проросійські канали.

З 2014 року Україна відмовилася від радянського формату святкування Дня перемоги. Так, 8 травня вшановується День пам'яті та примирення, а 9 травня — перемога над нацизмом у Другій світовій війні. У 2016 році Український інститут національної пам'яті розробив інформаційні матеріали для ЗМІ з відзначення цих дат. Українським телеканалам рекомендовано програмувати свої сітки мовлення по-новому, готуючи до цих днів спеціальні документальні фільми та відмовитись від показу пропагандистського радянського і російського продукту. Однак, деякі канали так і не змінили свого підходу.

Зокрема програма каналу однопартійця Медведчука Сергія Льовочкіна «Інтера» на 8-9 травня рясніє радянськими фільмами про Другу світову війну: «В бій ідуть тільки «старики», «Ати-бати йшли солдати...», «...А зорі тут тихі». Крім того, в ефірній сітці телеканалу концерт «Перемога. Одна на всіх» за участі проросійських та російських виконавців: Таїсії Повалій, Ірини Білик, Володимира Гришка, Loboda, Олега Винника, Віталія Козловського, Леоніда Агутіна, Олександра Малініна та інших.

У 2018 році саме через висловлювання під час такого концерту канал вже отримав попередження від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за розпалювання ворожнечі. Тоді Нацрада оштрафувала телеканал на 4 млн 46 тис. гривень через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні.

«Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників», – сказав Андрій Доманський, який цьогоріч також став ведучим концерту.

Тоді ж будівлю телеканалу пікетували учасники націоналістичних організацій.

Однак за позовом телеканалу суд скасував рішення Нацради. Наразі регулятор оскаржує рішення перших двох інстанцій.

«Інтер» також потрапляв у поле Нацради після скандалу з новорічним ефіром у 2015 році. У новорічну ніч телеканал транслював шоу за участю російських зірок естради, зокрема і Йосифа Кобзона, який був персоною нон грата в Україні.

Тодішній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов направив голові Нацради лист з вимогою анулювати ліцензію телеканалу «Інтер».

У документі, який оприлюднили на сайті РНБО, зазначалось, що канал у своїй програмній політиці «постійно і відверто нехтує національними інтересами України».

«Яскравим прикладом цього стала трансляція в ніч з 31 грудня 2014 року на 1 січня 2015 року низькопробних виступів громадян Російської Федерації, які відкрито підтримують терористичну діяльність на сході України, схвалюють протиправну агресивну політику нинішнього керівництва Кремля», — йшлося у листі.

Тоді регулятор виніс попередження телеканалу, а також заявив про проведення перевірки щодо його програмної політики. Однак ліцензії на мовлення, як того вимагав Турчинов та рекомендували в експертній комісії з питань розповсюдження і демонстрації фільмів, канал не позбавили.

Цьогоріч також спробували нагадати про себе і підсанкційні канали. Так, на рекламному відео концерту до 9 травня Youtube-каналу «Перший Незалежний» з’явився один з працівників каналу В'ячеслав Піховшек у формі червоноармійця.

Таку поява телеведучого висміяли у соцмережах.

Піховшека висміяли й народні депутати. Так, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко залишила коментар: «Матір Божа», а її колега Олексій Гончаренко написав «Товариш Піховшек, ні кроку назад!».

Також у соцмережах з’явились фотожаби на новий образ телеведучого.

Піховшек також раніше ставав об’єктом уваги Нацради. Ще перед блокуванням каналів «112 Україна», Zik та NewsOne, які формально належали соратнику Медведчука Тарасу Козаку, регулятор оголосив про перевірку NewsOne через висловлювання Піховшека.

Тоді у Нацраді звернули увагу на висловлювання Піховшека, як гостя програми «Епіцентр української політики», про необхідність захисту російськомовного населення країни.

На переконання регулятора, зокрема, висловлювання Піховшека мають «ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті та нетерпимості, розпалення міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних та громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення «російськомовного суспільства» всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні».

Крім того, у Нацраді помітили, що ані ведуча передачі Діана Панченко, ані інші творчі або редакційні працівники телеканалу ніяк не відреагували на висловлювання гостя, не висловили своєї оцінки або альтернативної позиції, а представники телеканалу не висловили занепокоєння і не вибачились за все це.

Перевірка була призначена на 8 лютого, однак не відбулась оскільки канал припинив мовлення через санкції РНБО.

В ефірі того ж таки NewsOne у вересні 2018 року Піховшек різко висловився на адресу ветеранів АТО.

«Ми живемо в суспільстві, яке зараз влаштоване за принципом тотального свавілля. Будь-яка людина, яка зараз називає себе ветераном АТО, вважає, що у неї є індульгенція на вбивство, і вона може вбивати», – сказав Піховшек.

Однак тоді ні для каналу, ні для самого ведучого жодного покарання так і не настало. Тільки Незалежна медіарада визнала, що слова Піховщека порушують вимоги статті 6 Закону «Про телебачення і радіомовлення» (заборона на використання телерадіоорганізацій для розпалювання національної ворожнечі та ненависті).

Також не варто забувати про телеканал екс-власника NewsOne, колишнього депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Мураєва «НАШ».

«НАШ» також отримував попередження від Нацради за пропагандистську трансляцію у лютому 2020-го. Крім того, щодо каналу неодноразово призначались перевірки через висловлювання ведучих та гостей.

В ефірі телеканалу з'являлись, зокрема, прем’єр-міністр України часів президентства Януковича Микола Азаров, а також представник так званої «ЛНР» Родіон Мірошник.