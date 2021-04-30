Нацрада з питань телебачення і радіомовлення не переоформила супутникову ліцензію проросійському телеканалу «НАШ», що належить колишньому народного депутата Євгенія Мураєва. Про це повідомила прес-служба регулятора.

«НАШ» сам звернувся до регулятора із заявою про переоформлення ліцензії, тому що використовував не тільки передбачений раніше супутник AMOS-3, але й ASTRA-4А. Перед переоформленням компанії було поставлено низку вимог. Глава Нацради Ольга Герасим'юк заявила про сумніви щодо сумлінності їх виконання.

Член Нацради Максим Онопрієнко заявив, що 6 квітня на супутнику ASTRA-4А з'явилася інформація, що канал «НАШ» не транслюється на ньому. Водночас уже 14 квітня на супутнику велася трансляція програм каналу «НАШ» під брендом «Максі-ТВ».

Директорка каналу «НАШ» Олена Рудик пояснила це контрактом про використання програм її каналу в ефірі «Максі-ТВ».

«Уже зараз можемо сказати, що це спроба ввести нас в оману, тому що до прийняття рішення про переоформлення за двома супутниками одночасно, ліцензіат робить аналогічну версію і транслює її ТОВ "Наша Прага (виходить під брендом "НАШ", – ред.)», – заявив Онопрієнко.

Підсумовуючи обговорення, Герасим'юк наголосила, що це питання вимагає додаткового вивчення. Під час голосування щодо переоформлення ліцензії 7 з 8 членів Національної ради утрималися. Отже, рішення не ухвалили.

«НАШ» – український новинно-політичний телеканал, що почав повноцінне мовлення 19 листопада 2018 року на базі жіночого каналу «Максі-ТВ».

Телеканал належить ТОВ «Наша Прага», що, у свою чергу, належить кіпрському офшору Demosena Investments Ltd. Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв – батько екс-депутата Євгена Мураєва, відомого своїми українофобськими та проросійськими поглядами.

Раніше Мураєвим належав також телеканал NewsOne, який згодом купив бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак.

В ефірі телеканалу з'являлись, зокрема, колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров і представник так званої «ЛНР» Родіон Мірошник.