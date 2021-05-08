Віктор Медведчук зателефонував Денису Пушиліну, аби привітати з «подвійним святом»

У суботу, 8 травня, журналісти «24 каналу» опублікували запис можливої розмови лідера парламентської партії «Опозиційна платформа – За життя», кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука з представником окупаційної влади ОРДО на переговорах ТКГ у Мінську Денисом Пушиліним.

Як йдеться у публікації «24 каналу», на записі двоє чоловіків, чиї голоси схожі на голоси Медведчука й Пушиліна, дружньо спілкуються та обмінюються вітаннями. При цьому обидва бажають один одному «побільше перемог у житті».

За даними журналістів, ця розмова відбулася 9 травня 2015 року. Саме тоді народний депутат України та лідера парламентської партії ОПЗЖ Віктор Медведчук зателефонував Пушиліну, аби привітати з «подвійним святом» – днем народження та 9 травня.

відео «24 каналу»

У свою чергу чоловік з голосом, схожим на голос Пушиліна, дякує, та вітає співрозмовника у відповідь словами «дай нам бог побільше перемог у житті».

Чоловік з голосом, схожим на Пушиліна, звертається до співрозмовника по імені-по батькові: Вікторе Володимировичу. Він висловив упевненість, що «все буде добре, ми впораємося», і уточнив, чи бачив співрозмовник парад «у нас». Той запевнив, що бачив, похвалив, ще раз привітав і попрощався.

Як інформував ZAXID.NET, 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою. Підставою для санкцій стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.