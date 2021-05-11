Офіс президента прокоментував підозру нардепу Віктору Медведчуку
Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що проросійському політику доведеться пройти через слідство та суд
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нардепам від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку доведеться пройти через слідство та суд, як це передбачає закон.
«Медведчуку, як і його спільникам, доведеться пройти через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом. Сховатися не вийде», — сказав Подоляк в коментарі «Укрінформу» у вівторок, 11 травня.
За його словами, навряд чи хтось міг подумати, що Медведчук почне ховатися «десь лісами чи на дачах у друзів», коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон.
«Зображав із себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецька та Луганська, активно користувався ресурсами країни у Криму вже після окупації, а в підсумку – просто десь сховався. Від слідчих дій», – зазначив Подоляк.
Обшуки та оголошення підозри Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку
11 травня Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили про підозру в держзраді та в замаху на розкрадання природних ресурсів. Генпрокурорка Ірина Венедіктова на брифінгу розповіла, що компанія Медведчука, яка мала дозвіл на видобуток корисних копалин з газового родовища «Глибока», перереєструвалася після окупації Криму як російська та платила Росії податки.
СБУ також провела обшуки в офісі партії ОПЗЖ, руху «Український вибір» та в домівці Віктора Медведчука. ЗМІ писали, що обшукам перешкоджала охорона політика, яка не впускала слідчих та контррозвідку на територію помешкання. Свої дії вони аргументували тим, що нардепа нібито немає вдома.