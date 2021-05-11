Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нардепам від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку доведеться пройти через слідство та суд, як це передбачає закон.

«Медведчуку, як і його спільникам, доведеться пройти через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом. Сховатися не вийде», — сказав Подоляк в коментарі «Укрінформу» у вівторок, 11 травня.

За його словами, навряд чи хтось міг подумати, що Медведчук почне ховатися «десь лісами чи на дачах у друзів», коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон.

«Зображав із себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецька та Луганська, активно користувався ресурсами країни у Криму вже після окупації, а в підсумку – просто десь сховався. Від слідчих дій», ­– зазначив Подоляк.

Обшуки та оголошення підозри Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку

11 травня Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили про підозру в держзраді та в замаху на розкрадання природних ресурсів. Генпрокурорка Ірина Венедіктова на брифінгу розповіла, що компанія Медведчука, яка мала дозвіл на видобуток корисних копалин з газового родовища «Глибока», перереєструвалася після окупації Криму як російська та платила Росії податки.

СБУ також провела обшуки в офісі партії ОПЗЖ, руху «Український вибір» та в домівці Віктора Медведчука. ЗМІ писали, що обшукам перешкоджала охорона політика, яка не впускала слідчих та контррозвідку на територію помешкання. Свої дії вони аргументували тим, що нардепа нібито немає вдома.