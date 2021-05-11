Віктор Медведчук передав секретну інформацію про місцезнаходження, особовий склад і бойову підготовку українського підрозділу

Нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа ­– За життя» Віктор Медведчук в серпні 2020 року передав своєму соратнику Тарасу Козаку, який тоді перебував в Росії, секретні дані про прихований підрозділ Збройних сил України. Про це розповів голова СБУ Іван Баканов під час брифінгу, який відбувся 11 травня.

З його слів, Медведчук розповів Козаку інформацію про місцезнаходження, особовий склад і бойову підготовку українського військового підрозділу.

«Такий собі подарунок для спецслужб Росії», – зазначив Баканов.

За даними СБУ, Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, його точне місцеперебування з’ясовується. Водночас нардеп Тарас Козак, наймовірніше, перебуває в Росії.

Нагадаємо, що 11 травня Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили про підозру в держзраді та в замаху на розкрадання природних ресурсів. Генпрокурорка Ірина Венедіктова на брифінгу розповіла, що компанія Медведчука, яка мала дозвіл на видобуток корисних копалин з газового родовища «Глибока», перереєструвалася після окупації Криму як російська та платила Росії податки.

СБУ також провела обшуки в офісі партії ОПЗЖ, руху «Український вибір» та в домівці Віктора Медведчука. ЗМІ писали, що обшукам перешкоджала охорона політика, яка не впускала слідчих та контррозвідку на територію помешкання. Свої дії вони аргументували тим, що нардепа нібито немає вдома.