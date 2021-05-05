Віктор Медведчук

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування кримінальної справи, за якою заарештували частину нафтопроводу «Самара – Західний напрямок», яка належить народному депутату від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку, повідомили у прес-службі НАБУ.

Зокрема йдеться про дії експертки, на підставі висновку якої суд відмовив державі у визнанні права власності на ділянку нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок».

Дії підозрюваної кваліфікували за ч.3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді). Їй повідомили про підозру у лютому 2021 року.

За даними слідства, експертка склала свідомо неправдивий висновок, який послугував підставою для рішення Господарського суду Рівненської області. У серпні 2017 року суд ухвалив рішення щодо нафтопроводу на користь компанії «ПрикарпатЗахідтранс».

Як інформував ZAXID.NET, у 2018 році ділянки нафтотрубопроводів «Самара – Західний напрямок» і «Грозний – Армавір – Трудова», що проходять територією України, були виведені з державної власності та передані в комерційне користування структурам, афільованим з Віктором Медведчуком.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про санкції щодо Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб.

Після зберігання арештованого майна АО «Укртранснафта» АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління.

23 лютого Вищий антикорупційний суд на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи.