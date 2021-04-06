Медведчуки отримали нафтовий бізнес у Росії під час захоплення Криму

Компанія «Петон», яка є підрядником російського газового монополіста «Газпрому», стала новим власником Новошахтинського заводу нафтопродуктів (НЗНП) у Ростовській області РФ, який до останнього часу був оформлений на дружин Віктора Медведчука і Тараса Козака – Оксану Марченко та Наталію Лавренюк. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як повідомляється, ТОВ «Петон Інвест Технолоджи» стало власником 93% статутного капіталу ТОВ «Південь Енерго», основним активом якого є НЗНП і бенефіціаром якого була зазначена дружина Медведчука Оксана Марченко. Відповідну зміну було внесено в російський реєстр юросіб 5 квітня.

До останнього часу «Південь Енерго» знаходилося під контролем двох кіпрських офшорів: Ventolor Investments Ltd (60%) і Teteos Global Ltd (33%), частки яких тепер і перейшли «Петон». Ще 7% «Південь Енерго» залишилося у самого НЗНП.

Крім НЗНП на балансі «Південь Енерго» перебувають ТОВ «НЗНП Інжиніринг» (Москва), ТОВ «Роузвуд Шиппінг», ТОВ «Торговий дім НЗНП» і транспортна ТОВ «ЮГТРАНС-НЗНП» в Ростовській області.

Великий російський інжиніринговий холдинг «Петон» був створений у 1990 році. З 2015 року компанія почала отримувати від «Газпрому» великі будівельні підряди.

Новошахтинський завод нафтопродуктів проєктною потужністю переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік було введено в експлуатацію в 2009 році. У 2014 році було завершено будівництво бітумної установки потужністю 700 тис. тонн на рік, в 2015 році – другої установки первинної переробки нафти.

Як інформував ZAXID.NET, дружини депутатів від ОПЗЖ Медведчука і Козака отримали свої частки в прибутковому російському Новошахтинському заводі нафтопродуктів приблизно за 40 тис. доларів 27 лютого 2014 року - тоді, коли росіяни почали окупацію Криму. До речі, сам завод перебуває під дією українських санкцій з лютого 2021 року, через постачання нафтопродуктів на окуповані території.

Раніше також повідомлялося, що продукцію з Новошахтинського завод нафтопродуктів у Росії постачають у США попри санкції. Покупцем є одна з найбільшим американських нафтопереробних корпорацій ExxonMobil, реклама якої часто зустрічається під час автоперегонів.

До слова, грошові активи родини Віктора Медведчука у 2020 році зросли вдвічі порівняно з 2019 роком. Більшість заощаджень зберігається в російських рублях у білоруському банку. Зокрема, у 2019 році офіційні грошові активи родини Медведчука склали понад 7 млн євро, а у 2020 році вдвічі більше – понад 14 млн євро. У 2020 році найбільша сума була на рахунку дружини нардепа Оксани Марченко в білоруському «Абсолютбанку» і в російських рублях – понад 784 млн (майже 9,5 млн євро).

У дружини політика з’явилися ще 2 компанії в Росії, пов’язані з нафтовим бізнесом. Йдеться про ООО «Югтранс-НЗНП» (компанія-перевізник) і ООО «НЗНП Инжиниринг». Друга є замовником робіт з модернізації Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Модернізація має забезпечити виробництво бензину стандарту «євро-5».

19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про введення санкцій через фінансування тероризму проти 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких – Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко, а також цивільна дружина нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака Наталія Лавренюк. Проти самого Козака ввели санкції 2 лютого.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов пояснив останні рішення відомства щодо Віктора Медведчука та запровадження санкцій щодо наближених до нього чиновників.

Данілов, зокрема, заперечив слова колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, який заявив, що «президент Зеленський тягнув два роки з санкціями і увів їх з огляду на свої рейтинги».