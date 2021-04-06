Сім’я Медведчука продала завод нафтопродуктів у Росії
Новим власником Новошахтинського заводу нафтопродуктів став підрядник російського «Газпрому»
Компанія «Петон», яка є підрядником російського газового монополіста «Газпрому», стала новим власником Новошахтинського заводу нафтопродуктів (НЗНП) у Ростовській області РФ, який до останнього часу був оформлений на дружин Віктора Медведчука і Тараса Козака – Оксану Марченко та Наталію Лавренюк. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Як повідомляється, ТОВ «Петон Інвест Технолоджи» стало власником 93% статутного капіталу ТОВ «Південь Енерго», основним активом якого є НЗНП і бенефіціаром якого була зазначена дружина Медведчука Оксана Марченко. Відповідну зміну було внесено в російський реєстр юросіб 5 квітня.
До останнього часу «Південь Енерго» знаходилося під контролем двох кіпрських офшорів: Ventolor Investments Ltd (60%) і Teteos Global Ltd (33%), частки яких тепер і перейшли «Петон». Ще 7% «Південь Енерго» залишилося у самого НЗНП.
Крім НЗНП на балансі «Південь Енерго» перебувають ТОВ «НЗНП Інжиніринг» (Москва), ТОВ «Роузвуд Шиппінг», ТОВ «Торговий дім НЗНП» і транспортна ТОВ «ЮГТРАНС-НЗНП» в Ростовській області.
Великий російський інжиніринговий холдинг «Петон» був створений у 1990 році. З 2015 року компанія почала отримувати від «Газпрому» великі будівельні підряди.
Новошахтинський завод нафтопродуктів проєктною потужністю переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік було введено в експлуатацію в 2009 році. У 2014 році було завершено будівництво бітумної установки потужністю 700 тис. тонн на рік, в 2015 році – другої установки первинної переробки нафти.
Як інформував ZAXID.NET, дружини депутатів від ОПЗЖ Медведчука і Козака отримали свої частки в прибутковому російському Новошахтинському заводі нафтопродуктів приблизно за 40 тис. доларів 27 лютого 2014 року - тоді, коли росіяни почали окупацію Криму. До речі, сам завод перебуває під дією українських санкцій з лютого 2021 року, через постачання нафтопродуктів на окуповані території.
Раніше також повідомлялося, що продукцію з Новошахтинського завод нафтопродуктів у Росії постачають у США попри санкції. Покупцем є одна з найбільшим американських нафтопереробних корпорацій ExxonMobil, реклама якої часто зустрічається під час автоперегонів.
До слова, грошові активи родини Віктора Медведчука у 2020 році зросли вдвічі порівняно з 2019 роком. Більшість заощаджень зберігається в російських рублях у білоруському банку. Зокрема, у 2019 році офіційні грошові активи родини Медведчука склали понад 7 млн євро, а у 2020 році вдвічі більше – понад 14 млн євро. У 2020 році найбільша сума була на рахунку дружини нардепа Оксани Марченко в білоруському «Абсолютбанку» і в російських рублях – понад 784 млн (майже 9,5 млн євро).
У дружини політика з’явилися ще 2 компанії в Росії, пов’язані з нафтовим бізнесом. Йдеться про ООО «Югтранс-НЗНП» (компанія-перевізник) і ООО «НЗНП Инжиниринг». Друга є замовником робіт з модернізації Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Модернізація має забезпечити виробництво бензину стандарту «євро-5».
19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про введення санкцій через фінансування тероризму проти 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких – Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко, а також цивільна дружина нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака Наталія Лавренюк. Проти самого Козака ввели санкції 2 лютого.
За його словами, санкції щодо Медведчука через звинувачення у фінансуванні тероризму застосовують до рішення суду абсолютно законно.