За підрахунками журналістів, у 2019 році активи родини Медведчука склали понад 7 млн євро, а у 2020 році вдвічі більше – 14 млн євро

Родина народного депутата України та одного з лідерів проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ) Віктора Медведчука у 2020 році збільшила свої грошові активи у два рази, якщо порівняти з 2019 роком. Більшість заощаджень вона зберігає в російських рублях у білоруському банку, інформують журналісти програми «Схеми», які проаналізували декларації політика за 2019 та 2020 роки.

Журналісти враховували, зокрема, актуальний курс валют за ці періоди. Так, у 2019 році задекларовані грошові активи родини Медведчука становили трохи більше ніж 7 млн євро. У 2020 році – майже 14,5 млн євро. Водночас якщо у 2019 році родина політика зберігала гроші переважно в євро та гривнях, то у 2020 році найбільша сума зберігалася на рахунку дружини Медведчука Оксани Марченко в білоруському «Абсолютбанку» в російських рублях – понад 784 млн (майже 9,5 млн євро).

«Схеми» зазначають, що власником «Абсолютбанку» є білоруський олігарх Микола Воробей, який у 2019 році став співвласником української компанії «Прикарпатзахідтранс». Її пов'язують з оточенням Медведчука. Нині держава повертає цю компанію у свою власність, за версією правоохоронців, її забрали у приватні руки незаконно.

Також журналісти помітили й інші зміни в декларації: зокрема, Медведчук вказав, що його дружина Оксана Марченко більше не є бенефіціарною власницею російського мікропідприємства «Основы инвестиций» і фінансової компанії «Тренд Оптима». Також зі списку підконтрольних родині компаній зникли Salaminia Commercial Ltd (Британські Віргінські острови) та Protogems Investments Ltd (Кіпр).

Натомість Віктор Медведчук засвідчив, що в Оксани Марченко з’явилися ще дві компанії в Росії, пов'язані з нафтовим бізнесом. Ідеться про ТОВ «Югтранс-НЗНП» (компанія-перевізник) і ТОВ «НЗНП Инжиниринг».

Як інформував ZAXID.NET, 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про введення санкцій через фінансування тероризму проти 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких – Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко, а також цивільна дружина нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака Наталія Лавренюк. Проти самого Козака ввели санкції 2 лютого.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що дизпаливом з російського заводу родини Медведчука заправляють російські танки, що перебувають на тимчасово окупованій території Донбасу.

Санкції проти Медведчука передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, анулювання ліцензій на користування надрами. Також забороняється транзит ресурсів територією України і виведення капіталів за кордон.