За попередніх власників у 2017–2019 років було знищено майже 400 кілометрів нафтопроводу «Самара-Західний напрямок». Магістраль було повернуто у власність держави рішенням Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) від 19 лютого. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки та оборони.

«Це диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи та кримінальна відповідальність. Причетним до цього особам скажу коротко, цитатою з відомої комедії: «Ваше дело – труба!»», – сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що сьогодні було презентовано Центр протидії дезінформації, який уже розпочав свою роботу. Установа стане інформаційним щитом України і зробить усе, «щоб «чорна п’ятниця» настала для всіх пропагандистів та інформаційних диверсантів як зовні, так і всередині країни».

Як інформував ZAXID.NET, у 2018 році ділянки нафтотрубопроводів «Самара – Західний напрямок» і «Грозний – Армавір – Трудова», що проходять територією України, були виведені з державної власності та передані в комерційне користування структурам, афільованим з Віктором Медведчуком.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про санкції щодо Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб.

Після зберігання арештованого майна АО «Укртранснафта» АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління.

23 лютого Вищий антикорупційний суд на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи.