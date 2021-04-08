Незважаючи на нещодавній розпродаж часток в російських нафтових компаніях, родина депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та наближені до нього бізнесмени досі контролюють частину нафтопереробної індустрії в РФ. Про це, з посиланням на дані реєстру юридичних осіб Росії, пишуть журналісти програми «Схеми».

Нещодавно дружина Медведчука Оксана Марченко позбулась «материнської» компанії у Росії, до якої входили підприємства з нафтопереробки та нафтопродажу.

Зокрема йдеться про російську компанія «Юг Енерго». Вона є «материнською» компанією нафтопереробного бізнесу умовної групи «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» (НЗНП).

Таким чином, разом з «Юг Енерго» родина Медведчука втратила контроль ще над 5 компаніями:

«ТД «НЗНП» – компанія, яка займається продажем нафтопродуктів;

«Югтранс-НЗНП» – компанія-перевізник;

«НЗНП Інжинирінг» – будівельна і проектувальна компанія);

«Роузвуд Шиппінг» – компанія-перевізник, яка володіє вісьмома нафтовими танкерами;

АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів».

Остання компанія у лютому потрапила під санкції Ради національної безпеки та оборони за фінансування тероризму.

Тепер новим власником «Юг Енерго» значиться російська компанія «Петон інвест технолоджи» – «дочка» «Науково-дослідного проектного інституту нафти та газу "Петон"», який є підрядником «Газпрому». Ця компанія контролює 93% «Юг Енерго».

Але це не означає, що родина Медведчука та наближені до нього повністю втратили зв'язок з групою НЗНП. Сім'ї Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака продовжують володіти компанією «НЗНП Трейд».

Ця компанія отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі, де запаси нафти оцінюють у майже 137 млн тонн.

Наразі засновниками ТОВ «НЗНП Трейд» лишаються цивільна дружина Козака Наталія Лавренюк (25%), АТ «Ренессанс» Оксани Марченко (61%) та АТ «Фінконсалтпро» (14%).

Нагадаємо, що 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про введення санкцій через фінансування тероризму проти 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких – Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко, а також цивільна дружина нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака Наталія Лавренюк. Проти самого Козака ввели санкції 2 лютого.Згодом секретар РНБО Олексій Данілов пояснив останні рішення відомства щодо Віктора Медведчука та запровадження санкцій щодо наближених до нього чиновників.

Данілов, зокрема, заперечив слова колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, який заявив, що «президент Зеленський тягнув два роки з санкціями і увів їх з огляду на свої рейтинги».

За його словами, санкції щодо Медведчука через звинувачення у фінансуванні тероризму застосовують до рішення суду абсолютно законно.