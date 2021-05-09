У Києві біля пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну відбулася акція з червоними прапорами та покладанням квітів. У ній взяли участь народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя». Про це інформує LB.ua.

Як повідомляється, учасники акції провели хвилину мовчання та поклали до памʼятника квіти. Деякі скандували «Слава визволителю Києва! Тричі слава, слава, слава!»

Нардепи ОПЗЖ приїхали до пам’ятника на машинах, стилізованих під військові, з написом «З Днем перемоги». На авто також були закріплені прапор України, партійна символіка та червоні прапори. Серед нардепів, зокрема, були присутні Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Ілля Кива та Сергій Льовочкін.

Саму акцію ОПЗЖ транслювала на своєму YouTube-каналі.

відео ОПЗЖ

Участь у покладанні квітів взяли співробітники російського посольства у Києві.

фото Макс Требухов/LB.ua

Як інформує «Бабель» з посиланням на дані Нацполіції, попри заборону на використання символіки тоталітарних режимів, сьогодні, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, червоні прапори також виявили в Житомирській і Миколаївській областях, а також у Запоріжжі.

Зокрема, у Миколаївській області місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою. У Житомирській області на території підприємства «Автосвіт» на флагштоці один з працівників теж розмістив червоний прапор. А в Запоріжжі прапор встановили біля пам’ятника «Воїнам-автомобілістам».

За всіма трьома подіями поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.

В Одесі затримали двох чоловіків за публічне використання забороненої символіки під час відзначення Дня перемоги над нацизмом.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, чоловік віком 63-х років прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, ще один - 17-річний хлопець - на Алею Слави зі свастикою.

Обох правопорушників доставлено до територіальних підрозділів поліції. На старшого з них поліцейські склали протокол за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішується.

Як пише «Думская», на Алеї слави сталася бійка між прихильниками Росії і поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою.

Як інформував ZAXID.NET, в Україні 9 травня відзначають 76-ту річницю Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У містах за порядком будуть стежити майже 13 тис. правоохоронців.

Зазначимо, що в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Зокрема, стаття 436-1 ККУ встановлює, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Хто такий Микола Ватутін

Микола Ватутін – радянський воєначальник, убитий у квітні 1944 року бойовим підрозділом УПА. Влітку 2017 року Київська міська рада перейменувала проспект генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича. Радянський генерал похований у Маріїнському парку, проте на надмогильні пам'ятники закон про декомунізацію не поширюється.