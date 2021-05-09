У неділю, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цю дату відзначають в Україні замість «Дня Перемоги» з 2015 року, коли День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні був встановлений відповідно до Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років».

З нагоди пам'ятної дати президент Володимир Зеленський подякував всім українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні.

«Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом. За моїми плечима – обличчя людей, завдяки яким вона стала можливою. Звісно, їх значно більше. І майже кожна українська родина має в сімейному альбомі таке фото. Де зображений батько, дідусь чи прадід…», – відзначив він.

За словами президента, для нас перемога над нацизмом – це вдячність, яка немає меж, і пам'ять, про її страшну ціну.

«Що для нас перемога над нацизмом? Це вдячність. Яка не має меж, строків давності чи географічного поділу. Це пам'ять. Про її страшну ціну. Про те, що у Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п'ятий українець. Що загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів», – наголосив він.

Зеленський зазначив, що від покоління до покоління батьки розповідали про цю війну дітям, а дідусі – онукам, але «тепер діти розповідають батькам, дідусям та бабусям про воєнні дії й відбиття ворожих атак».

«Тож нехай героїзм наших предків дає силу новому поколінню українських військових, наших захисників. З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні всім українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні», – наголосив глава держави у зверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Друга світова війна розпочалася нападом Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року. У цій війні, що тривала шість років, брала участь 61 країна з населенням близько 1,7 млрд осіб. Бойовими діями були охоплені Європа і Східна Азія, Африка і Близький Схід, Атлантика і Тихий океан. Воєнні дії велися на території 40 держав.

Україна була одним із театрів, де відбувалися найзапекліші бойові дії Другої світової. Війна прийшла на частину території України, що входила тоді до складу Польщі, у перший свій день – 1 вересня 1939 року. До останнього дня війни, 2 вересня 1945 року, українці воювали на різних фронтах цього глобального конфлікту.

За різними оцінками, в Україні загинули від 8 до 10 млн людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 мільйона було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 млн втратили притулок. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тис. сіл.

Вихідці з України зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. На боці Об’єднаних Націй вони воювали у складі армій Великої Британії та Канади – 45 тис. осіб, Польщі – 120 тис., СРСР – близько 6 млн, США – 80 тис. і Франції – 6 тис., а також в самій Україні в лавах УПА перебували до 100 тис. осіб.

Відзначення Дня перемоги над нацизмом включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.

Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вже кілька років поспіль є квітка червоного маку – загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів.

Напередодні ж, 8 травня, в Україні відзначали День пам'яті та примирення.