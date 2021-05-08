Міський голова Львова вшанував пам’ять полеглих в роки Другої світової війни біля пам'ятного хреста на місці концтабору «Шталаг-328»

У День пам’яті та примирення, 8 травня, міський голова Львова Андрій Садовий вшанував пам’ять полеглих в роки Другої світової війни, поклавши квіти до пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328», що на вул. Грабовського, 11.

«Згадуємо усіх, хто не дожив до цього дня у 1945. Важливо, щоб кожен розумів, якою дорогою ціною світу дістався мир. І яким коротким та непевним цей мир був для України. Вічна пам’ять полеглим у Другій світовій війні», – написав він на Facebook.

Крім того, 8 травня об 11:00 біля пам’ятного хреста на вулиці Грабовського поклали квіти та запалили лампадки представники міської та обласної влади, дипломатичного корпусу, військові та громадськість, після чого відбулася екуменічна панахида та громадське віче.

День пам’яті та примирення – пам’ятний день в Україні, який відзначають, починаючи з 2015 року, 8 травня в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Саме 8 травня у Європі вважається офіційним днем перемоги над нацизмом. З 2005 року Генасамблея ООН проголосила 8 травня Днем пам’яті та примирення, присвяченим жертвам Другої світової війни.