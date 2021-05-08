Національна поліція нагадала про адміністративну та кримінальну відповідальність за використання забороненої в Україні радянської та нацистської символіки. Відповідне повідомлення поліція опублікувала в суботу, 8 травня, напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який відзначається 9 травня. Саме в цей день у низці міст проходять акції, учасники яких використовують заборонену символіку.

Як наголосили у поліції, в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає:

адміністративну відповідальність – стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення;

кримінальну відповідальність – стаття 436 -1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні є державним вихідним. Але оскільки це свято цьогоріч припадає на неділю, то понеділок, 10 травня, також буде неробочим днем, оскільки у разі, якщо державний вихідний припадає на суботу чи неділю, то наступний робочий день, який іде після нього, також є вихідним.