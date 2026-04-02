Меланія Трамп запевнила, що продовжить роботу з повернення українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп вже вчетверте посприяла поверненню українських дітей, яких викрала Росія. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, опублікованому 2 квітня.

У пресслужбі адміністрації Трампа повідомили, що Меланія Трамп допомогла із поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей. Йдеться про шістьох неповнолітніх, яких вивезли до Росії.

«Возз’єднання дітей з їхніми близькими в цьому регіоні світу залишається одним із найважливіших глобальних питань сьогодення. Я заохочую, що обидві сторони залишаються відданими постійній співпраці, порушуючи питання безпеки та добробут дітей вище за цю жахливу війну», – цитує Білий дім першу леді.

Зазначається, що ще одну, сьому дитину, привезуть до членів родини в Україні пізніше цього місяця «в межах четвертого возз'єднання». У пресслужбі Білого дому наголосили, що Меланія Трамп та її представник продовжують співпрацю з Росією та Україною для ідентифікації та повернення дітей, переміщених внаслідок війни.

Нагадаємо, Меланія Трамп долучилася до повернення українських дітей у серпні 2025 року. За даними Reuters, тоді вона передала лист про викрадених дітей з України особисто Владіміру Путіну.

Нагадаємо, у березні 2025 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путін саме за насильницькі депортації та переміщення дітей з окупованих територій України. У лютому 2025 року перша леді Олена Зеленська розповіла, що РФ викрала понад 19 тис. українських дітей.