Меланія Трамп згадала в листі до Путіна депортованих українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп передала через Дональда Трампа особистого листа російському диктатору Владіміру Путіну, в якому порушила питання незаконно депортований українських дітей. Про це повідомило у суботу, 16 серпня, агентство Reuters із посиланням на чиновників Білого дому.

За даними співрозмовників агентства, Меланія Трамп, яка не була присутньою під час переговорів Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці, написала російському керівникові листа, де згадувалося про викрадення українських дітей росіянами. Офіційні особи в Білому домі повідомили Reuters, що Трамп особисто передав листа Путіну під час переговорів в Анкориджі.

Про що ще йшлося в листі, окрім незаконно депортованих українських дітей, американські чиновники не уточнили. Зазначається, що про існування листа для Путіна від Меланії Трамп раніше не повідомляли.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путін саме за насильницькі депортації та переміщення дітей з окупованих територій України. У лютому 2025 року перша леді Олена Зеленська розповіла, що РФ викрала понад 19 тис. українських дітей

Як пройшли переговори Трампа і Путіна

15 серпня Путін та Трамп зустрілися на військовій базі в американському місті Анкоридж, штат Аляска. Президенти обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто. Зустріч провели у форматі «три на три», хоч спершу її анонсували як розмову тет-а-тет.

Після кількагодинної розмови Трамп та Путін не змогли досягти згоди щодо кількох пунктів під час переговорів, проте наголосили про конструктивну розмову. Про що говорили Трамп і Путін на Алясці, читайте тут.

Після зустрічі з Путіним Трамп дав інтерв’ю Fox News, в якому назвав розмову з російським диктатором «дуже хорошою» та «10 з 10». Він заявив, що після розмови з Путіним тільки від Зеленського залежить укладення угоди щодо припинення вогню, а також анонсував тристоронню зустріч. Крім того, Трамп вирішив поки не запроваджувати додаткових санкцій проти Росії.

16 серпня Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів за результатами переговорів. Розмова тривала півтори години. Володимир Зеленський повідомив, що Трамп запросив його 18 серпня до Вашингтону для обговорення деталей про завершення війни.