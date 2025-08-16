Трамп назвав розмову з Путіним конструктивною, а його – «сильним хлопцем»

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News одразу після зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним 15 серпня заявив, що вона пройшла на «10 з 10». Крім того, він анонсував тристоронню зустріч із Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що «тепер все залежить від нього», передає CNN.

В інтерв’ю Трамп заявив, що зустріч з Путіним була успішною та оцінив її «на 10 з 10», «в тому сенсі, що ми чудово порозумілися». Щодо чого саме не змогли домовитися з Путіним щодо України, американський президент не уточнив.

За словами Трампа, після його зустрічі з російським очільником обов’язок домовитися про припинення вогню має виконати президент України Володимир Зеленський. Також президент США повідомив, що незабаром відбудеться зустріч, в якій візьме участь він, а також Зеленський і Путін.

«Тепер справді все залежить від президента Зеленського, щоб він це зробив. Гадаю, вони збираються організувати зустріч між президентом Зеленським, президентом Путіним і мною», – сказав Трамп в інтерв’ю.

Президент США додав що під час переговорів він погодився з Путіним, що російсько-українська війна має завершитися обміном територіями та «певними гарантіями» з боку США. Про які саме гарантії йдеться, Трамп не уточнив. На запитання, чи дадуть Росії землі, які вона не захопила, американський президент відповів, що це питання домовленості з Путіним.

«Думаю, що це ті пункти, які ми обговорили, і це ті пункти, щодо яких ми здебільшого дійшли згоди. Насправді я думаю, що ми багато в чому погоджуємося. Можу сказати вам, що зустріч була теплою», – сказав Трамп.

Дональд Трамп додав, що зустріч пройшла позитивно, назвавши Путіна «сильним» і «неймовірно міцним хлопцем». Крім того, президент США дав пораду Зеленському, що «треба укласти угоду».

«Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І дивіться, Україна має на це погодитися», – сказав він.

Нагадаємо, 15 серпня Путін та Трамп зустрілися на військовій базі в американському місті Анкоридж. Президенти обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто. На зустрічі з американської сторони окрім Трампа були присутні держсекретар США Марко Рубіо та посланник Стів Віткофф. Разом з російським президентом були присутні міністр закордонних справ Сєргєй Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Після кількагодинної розмови Трамп та Путін не змогли досягти згоди щодо кількох пунктів під час переговорів, проте наголосили про конструктивну розмову. Про що говорили Трамп і Путін на Алясці, читайте тут.