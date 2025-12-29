Політик є членом польської партії «Нова надія»

Маргінальний проросійський політик з Кракова Якуб Клімас [Jakub Klimas] відвідав Львів та записав провокативне відео перед пам’ятником Степану Бандері. Клімас є членом польської партії «Нова надія», яка входить до складу антиукраїнської та антиєвропейської проросійської коаліції «Конфедерація». Члени цієї політичної сили неодноразово відзначалися українофобськими промовами й акціями, транслювали проросійську пропаганду.

На опублікованому в тікток відео Якуб Клімас обурюється, що в Україні все ще є пам’ятники Степану Бандері у той час, коли країна отримує фінансову допомогу від Польщі.

«Степан Бандера – злочинець, убивця поляків, відповідальний за Волинську різанину. Коли Польща фінансово допомагає українцям у протистоянні з Росією, на Україні, зокрема тут у Львові, далі стоять пам’ятники цього злочинця. Такий, як за моєю спиною. Якщо ми хочемо бути чесними щодо своєї історії, ми не можемо дозволяти такого. Повинні вимагати, щоб в Україні настав кінець бандеризму», – заявив він.

ZAXID.NET звернувся до СБУ за коментарем щодо інциденту із польським політиком, там пообіцяли надати коментар пізніше.

24-річний Якуб Клімас є містечковим політиком із Кракова, членом маргінальної проросійської партії «Нова надія». Із соцмереж Клімаса можна дізнатись, що це не перша його поїздка до Львова. 22 листопада він опублікував відео покладання квітів до меморіалу Орлят на Личаківському кладовищі. Його супроводжував ще один партієць «Нової надії» – Себастьян Урбанік [Sebastian Urbanik]. Покладання квітів присвятили 107-й річниці захоплення поляками влади у Львові.

«Не даймо забути і приховати історичну правду про польський Львів. Зараз місто проходить процес деполонізації, зміна назви вулиці Адама Міцкевича тут є лише деталлю. Було надзвичайно прикро спостерігати, з якою зневагою тут ставляться до поляків», – йдеться у дописі Урбаніка. Водночас незрозуміло, що саме мав на увазі політик під зміною назви вулиці Міцкевича, адже сучасна вулиця Листопадового Чину має цю назву ще з 1993 року.

Лідером партії «Нова надія» є 83-річний проросійський польський політик Януш Корвін-Мікке. Як і решта політиків правого спектру у Польщі, Януш Корвін-Мікке активно критикує Євросоюз, виступає проти НАТО та за налагодження стосунків із Росією та Білоруссю. Він також підтримав анексію Криму, критикував санкції проти Росії та навіть виправдовував Адольфа Гітлера за злочини Голокосту.

Нагадаємо, у лютому 2025 року один із лідерів альянсу «Конфедерація» Славомір Менцен у статусі кандидата на посаду президента Польщі відвідав Львів. 38-річний Менцен записав провокативне відео біля пам’ятника Степану Бандері, в якому заявив, що Україна має «зупинити культ Бандери».