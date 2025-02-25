Анна Брилька та Славомір Менцен перед пам'ятником Степану Бандері у Львові

Кандидат на посаду президента Польщі від антиукраїнської та антиєвропейської партії «Конфедерація», 38-річний Славомір Менцен [Sławomir Mentzen], у вівторок, 25 лютого, опублікував відео зі Львова, в якому заявив, що Україна має «зупинити культ Степана Бандери». На відео політик стоїть з польською депутаткою Європарламенту від «Конфедерації» Анною Брилькою [Anna Bryłka] на фоні пам'ятника Степану Бандері й звинувачує українців у «вшануванні злочинців».

«Українці продовжують вшановувати злочинців, винних у вбивстві 100 тисяч поляків. Ми стоїмо з Анною Брилькою у Львові під пам’ятником Степану Бандері. Це терорист, якого ще під час Другої світової війни польський суд засудив до смерті за вбивства поляків. Він заснував організацію український націоналістів, яка відповідальна за Волинську трагедію. Люди Бандери закатували 100 тисяч поляків. Україна повинна якнайшвидше закінчити культ Степана Бандери», – сказав Славомір Менцен.

«Це так само, якби в Німеччині встановлювали пам'ятники Гітлеру», – додала Анна Брилька.

Славомір Менцен та Анна Брилька також опублікували відео, яке вони записали перед оперним театром у Львові. Менцен повідомив, що готує великий матеріал до річниці російського вторгнення, який він згодом опублікує на своєму YouTube-каналі.

Хто такий Славомір Менцен

Зазначимо, що Славомір Менцен є один із лідерів антиукраїнської польської партії «Конфедерація», яка організовувала блокаду на українському кордоні, та офіційним кандидатом від партії на посаду президента Польщі. Перед виборами до Європарламенту у 2019 році Менцен прочитав суперечливу антиєвропейську лекцію про політичний маркетинг, де заявив, що «Конфедерація» виступає проти «євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського Союзу». Після повномашстабного вторгнення Росії в Україну Менцен розповідав про небезпеку «українізації» Польщі. Крім цього, він разом з проросійським політиком Ґжеґожем Брауном брав участь у мітингах польських фермерів, які блокували український кордон та висипали зерно.

ZAXID.NET з посиланням на розслідувачів InformNapalm повідомляв про зв'язки засновника «Конфедерації» Януша Корвіна-Мікке з російськими агентами. Йдеться про те, що діяльність політика фінансували з Росії.

Євродепутатка Анна Брилька, яка з Менценом записала відео перед пам'ятником Степану Бандері у Львові, у лютому 2025 року заявляла, що Польща має отримати від України «гарантію повернення грошей», які витратили на допомогу.

Останні соціологічні опитування свідчать, що якби президентські вибори проходили в другій половині лютого, то за Славоміра Менцена проголосували б 15,7% опитаних поляків. Перше місце рейтингу утримує мер Варшави Рафал Тшасковський (35,2%), друге – Кароль Навроцький (26,5%).

На провокацію польського політика відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Він порадив Менцену записати подібне відео на в’їзді до Донецької області.

«Проросійському політику з польським паспортом Славоміру Менцену я б рекомендував проявити хоробрість і записати подібне відео, наприклад, біля Донецької стели. Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями. Маю інформацію, що йому взагалі заборонено в’їзд в Україну. Варто перевірити», – зазначив Андрій Садовий.