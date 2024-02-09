Януш Корвін-Мікке показує жест нацистів у Сеймі в 2015 році

Засновник та лідер польської праворадикальної та антиукраїнської партії «Конфедерація», яка організувала блокаду українського кордону, Януш Корвін-Мікке роками співпрацював з російськими агентами. Політик особисто зустрічався з представниками окупаційної влади Криму. Про це свідчить опубліковане розслідувачами InformNapalm у 2017 році листування білоруса Алєксандра Усовського, який співпрацював з «Українським вибором» Віктора Медведчука, та депутатом Держдуми Росії від провладної партії «Единая Россия» Канстантіном Затуліним. Кремлівського депутата також називають ідеологом «русского мира».

У листування Усовський та Затулін вирішували, як проросійські політики можуть потрапити до Сейму, обговорювали ціну такої кампанії. Крім цього, у листах йдеться, що до підривної діяльності залучили Януша Корвіна-Мікке, який через свою тодішню партію KORWiN відповідав за організацію антиукраїнських акцій. Зокрема, 5 березня 2016 року політик зголосився провести мітинг «проти української агресії на Донбасі», 11 березня – марш пам'яті жертв Волинської трагедії, а 18 березня мітинг за визнання Криму російським. Для цього Алєксандр Усовський просив у росіян 4-5 тис. євро.

Усовський також запропонував Затуліну заснувати у Польщі дискусійний клуб польських націоналістів, який говоритиме про нібито злочини української влади та розпалюватиме польсько-українські відносини. Перші сім тижнів діяльності проекту коштували приблизно 80 тис. євро. У листуванні Усовський пише, що Януш Корвін-Мікке погодився заплатити понад 22 тис. євро за роботу дискусійного клубу, якщо він формуватиме порядок денний та зможе просувати там свої інтереси: заборону ГМО в Польщі, ліквідацію дотацій для католицької церкви, зменшення податків та заборону русофобії. Усовський зазначав, що заборона русофобії не має бути на останньому місці, тому потрібно зменшити вплив Корвіна-Мікке.

Зазначимо, що 81-річний Януш Корвін-Мікке є лідером та одним із засновників антиукраїнської партії «Конфедерація». Політик з 2014 по 2018 рік був депутатом Європарламенту, а 2019 по 2023 рік – депутатом Сейму. Корвін-Мікке роками виступав за зближення з Росією та підтримував режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. У 2015 році депутат відвідав окупований Крим. Вже після повномасштабного вторгнення він заперечував російські воєнні злочини. Зокрема, переконував, що росіяни не влаштовували масових вбивств на Київщині. Корвін-Мікке заявляв, що після завершення російсько-української війни Україна може напасти на Польщу.

Нагадаємо, що польські перевізники та аграрії з 6 листопада 2023 року блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні. У п'ятницю, 9 лютого 2024 року, перевізники оголосили про нову хвилю мітингів й заблокували пункти пропуску «Медика – Шегині», «Рава-Руська – Хребенне» і «Дорогуськ – Ягодин». Лідером блокади виступає очільник люблінського осередку партії «Конфедерація» Рафал Меклер.