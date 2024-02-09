У пʼятницю, 9 лютого, польські фермери-страйкарі розпочали анонсовану блокаду на пунктах пропуску на кордоні з Україною. Наразі протестувальники заблокували пункти пропуску «Медика – Шегині», «Рава-Руська – Хребенне» і «Дорогуськ – Ягодин». Про це речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко повідомив у коментарі «Українській правді».

Щодо блокування інших ПП наразі інформації немає. Однак, протестувальники планують з 12 лютого поширити свій страйк на пункти пропуску «Угринів – Долгобичув» і «Зосин – Устилуг» з польської сторони кордону. На останньому очікується часткове блокування руху. Для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали акції протесту поблизу автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Це спричинило величезні черги на кордоні, та завдало українскій економіці значних збиитків. Серед іншого, страйкарі вимагали повернути українським перевізникам дозволи і посилити для іноземних перевізників правила перевезень.

Лише 16 січня польські фермери після перемовин з новообраним урядом домовилися щодо припинення протестів на кордоні з Україною. Того ж дня страйкарі розблокували усі пункти пропуску – «Ягодин-Дорогуськ», «Гребенне – Рава-Руська», «Краківець – Корчова» та «Медика – Шегині».

Наступного ж дня Єврокомісія відхилила прохання міністрів Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини повернути митні збори на імпорт українського зерна. У 31 січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн-членів. Після цього поляки анонсували нові протести.

Протести польських та інших європейських фермерів повʼязані з новими екологічними нормами ЄС ( так звана «Зелена угода»), які, на думку фермерів, є надто обмежуючими та неможливими для реалізації. Євросоюз прагне досягти «кліматичної нейтральності» у 2050 році: використання штучних добрив у країнах ЄС має бути скорочено на 20%, а інсектицидів – на 50%.

В контексті «Зеленої угоди» протестувальники звинувачують Брюссель у неврегулюванні питання імпорту продуктів харчування на ринки ЄС із країн, які самі не дотримуються подібних вимог.

В торговельних угодах, підписаних із зовнішніми структурами, ЄС не вимагає, щоб поставки продуктів харчування відповідали умовам екологічності. У Польщі найбільше наголошується на аспекті «нерівноправної конкуренції» з продукцією з України.