Які умови погодили протестувальники та польський уряд, наразі невідомо

Уряд Польщі домовився із перевізниками, які тривалий час протестували на території країни, про припинення страйків. Сторони досягли згоди щодо «певних умов», повідомив у суботу, 16 січня, організатор протестувальників з польського Комітету захисту перевізників і транспортних роботодавців Томаш Борковський агентству Reuters. Згодом угоду про припинення протестів підтвердив міністр інфраструктури Польщі.

«Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми погодили певні умови, ми дамо час уряду попрацювати, оскільки це новий уряд», – заявив Борковський.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак заявив, що міністерство підписало угоду з протестувальниками щодо блокади польсько-українського кордону. З 17 січня по 1 березня 2024 року припиняться протести, повідомив кореспондент «Укрінформу».

«Ми підписали угоду, результатом якої є припинення протесту на автомобільних пунктах пропуску в трьох населених пунктах – Корчова, Гребенне, Дорогуськ», – повідомив Даріуш Клімчак.

Міністр інфраструктури додав, що угода з протестувальниками містить сім пунктів. За час припинення протестів уряд Польщі має розв’язати проблеми місцевих перевізників.

Які саме умови погодили протестувальники із владою, наразі невідомо. Водночас зазначається, що протестувальники вимагали від Євросоюзу відновити систему, згідно з якою українські компанії мають отримати дозволів на роботу в ЄС. Також перевізники вимагали відповідні договори для європейських далекобійників, які в’їжджають в Україну.

За словами Томаша Борковського, протести перевізників у Польщі припиняться у середу, 17 січня. Нагадаємо, 6 січня польські протестувальники призупинили акцію протесту у пункті пропуску «Медика – Шегині» після того, як уряд погодився на їхні вимоги.

Зазначимо, з 6 листопада 2023 року протестувальники із перервами блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, йдеться про:

КПП «Дорогуськ – Ягодин», який востаннє заблокували 18 грудня 2023 року;

КПП «Краківець – Корчова» та «Рава-Руська – Гребенне», які блокуються з 6 листопада;

та КПП «Медика – Шегині», який нещодавно розблокували.

Чи відбудеться негайне розблокування усіх пунктів пропуску 17 січня, наразі невідомо.